250 тысяч долларов за «нелегального мигранта». Власти Нью-Йорка взялись за борьбу с дискриминацией

Власти Нью-Йорка представили новые правила по борьбе с дискриминацией. Как пишет 1 октября CNN, защитят тех, кого могли унижать на основании иммиграционного статуса и страны происхождения.

Под полный запрет попадает термин «нелегальный мигрант» – власти Нью-Йорка посчитали, что его используют в основном «в дискриминационных целях». Кроме того, теперь нельзя запрещать сотрудникам отеля разговаривать на родном языке. Хозяева арендованных квартир не имеют права угрожать тем, что пожалуются на жильцов в миграционную службу. Наконец, аргумент «говори на английском или убирайся в свою страну» тоже попадает под запрет. Нарушителям грозят серьезные штрафы — вплоть до 250 тысяч долларов.