Стихия разгулялась на железной дороге под Петербургом. Гатчинские электрички идут с опозданием

Непогода вмешалась в расписание Балтийского вокзала в Петербурге 1 октября. Гатчинские электрички идут с опозданием.

О задержках поездов из Гатчины в социальных сетях написали очевидцы. « Не ходят уже с 19-00, обрыв электросети», — пожаловались горожане.

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» рассказали, что из-за сильного ветра произошло нарушение работы контактной сети железной дороги на участке Гатчина-Балтийская — Пудость. Сейчас специалисты работают на данном участке. Движение электричек восстановлено.

«С опозданием около часа следуют поезда: 6364 сообщением Гатчина – Санкт-Петербург и 6361 Санкт-Петербург — Гатчина», — добавили в ОЖД.

В течение дня в Петербурге бушевала стихия, но к вечеру погода сменила настроение.