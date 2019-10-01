Рубль падает вслед за нефтью. Стоимость барреля опустилась до минимума с начала сентября

Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах 1 октября опустилась ниже 59 долларов впервые с 4 сентября. Так дешево нефть не стоила даже перед атакой беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Напомним, нападение произошло 14 сентября и привело к подорожанию нефти. 30 сентября саудиты заявили, что добыча восстановлена в прежнем объеме.

На фоне снижения цен на нефть падает и курс рубля. Согласно данным торгов Московской биржи, российская валюта упала на 48 копеек к доллару — до 65,34 руб. По отношению к евро падение еще серьезнее — на 74 копейки, до 71,41 руб.