Портреты Путина и Беглова вернулись в зал заседаний МО №72. Депутат-зачинщик пообещал, что ненадолго

В зал заседаний муниципального совета МО №72 во Фрунзенском районе втайне от большинства депутатов вернулись портреты Владимира Путина и Александра Беглова, которые сняли во время первого заседания. Об этом свидетельствует фотография, которую 1 октября «Фонтанке» прислал читатель Евгений Кузьмин.

Читатель «Фонтанки» Евгений

На фотографии позируют муниципальные депутаты, члены «Единой России» Михаил Григорьев, Ольга Васильева, Фрол Бобров, Игорь Артемьев и Тамара Ефимова.

«По всей видимости, депутаты устроили, назовем это, заседание своей фракции. Висят ли они сейчас, не знаю. Я ушел с работы в 18.00, на тот момент портреты по-прежнему висели в моем кабинете», – рассказал «Фонтанке» глава совета Павел Швец. Он пообещал утром 2 октября проверить, сколько портретов висят во всех кабинетах муниципального совета.

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Напомним, во время первого заседания совета депутат Владимир Волохонский снял портреты Владимира Путина и Александра Беглова. Официальной реакции ни от Смольного, ни от администрации президента не последовало. Однако по информации «Фонтанки» , решение могло повлечь разбор полетов в высокопоставленных кругах. Два дня спустя Павел Швец повесил оба изображения у себя в кабинете.

В свою очередь, Волохонский сообщил, что намерен в будущем снова демонтировать портреты со стены зала заседаний МО №72.