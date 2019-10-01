Посадить дерево и не сойти с ума. Почему появление трех клёнов у Московского вокзала стало событием года для петербургских активистов

Желание горожан добавить зелени Московскому вокзалу растянулось на эпопею длиной в год. Преодолев круги бюрократического ада, активисты требуют массовых посадок.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В последние выходные сентября участники движений «Центральный район за комфортную среду обитания», «Красивый Петербург» и «Деревья Петербурга» собрались на площади Восстания и торжественно закопали в грунт три клёна сорта «Глобозум». Акция стала финальным этапом борьбы активистов за возможность за свой счет выполнить работу чиновников. «Мы прошли все стадии согласований, собрали краудфандингом необходимые средства», – заявили они. О том, почему поиск общего языка с властями растянулся на год и почему Смольный все-таки нельзя критиковать за медлительность, лидеры инициативной группы рассказали «Фонтанке».

Идеей вернуть площади Восстания ее прежний облик городские активисты загорелись еще несколько лет назад – в советское время в сквере в центре площади росли кусты сирени, а возле самого Московского вокзала вплоть до начала 2000-х – липы.

Но в последние годы зелень, насаждаемая городскими властями, приживалась плохо: деревья не росли, клумбы погибали, а вазоны, лишенные растительности, превращались в урны с мусором и водой. В итоге незамощенных участков тротуара после каждого ремонта становилось все меньше. «Площадь Восстания, некогда зеленая, превратилась в каменные джунгли», – рассказывает Ярослав Костров, руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания». «Раньше гостей города встречали деревья, а сейчас парковка и дикая толпа машин. Хотелось бы изменить визитную карточку Петербурга», – добавляет Мария Тиника, лидер движения «Деревья Петербурга».

На слова активистов о том, что неплохо бы вернуть зелень на исконные места, чиновники отвечали лаконично: высадка нецелесообразна. Не поверив на слово властям, горожане решили заняться проблемой самостоятельно и попросили официального разрешения на посадку деревьев.

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Переписка с органами власти завязалась осенью 2018 года. Вначале ответы на запросы, поступавшие из приемной губернатора и комитета по благоустройству, больше напоминали отписки. К примеру, чиновники сообщали, что озеленение выполняется «в соответствии с дендрологическими планами», но инженерные коммуникации под тротуаром площади Восстания не позволяют сажать там деревья.

Зимой участникам движения «Центральный район за комфортную среду обитания» удалось добиться встречи с руководством ГАТИ. Был налажен диалог, к которому впоследствии подключился и комитет по благоустройству. Активисты попросили список адресов в Центральном районе, где, по мнению Смольного, не хватает деревьев. Но чиновники сперва не могли взять в толк, чего от них хотят.

«Мы просим список, а нам дают цифры, сколько комитетом будет высажено деревьев. Мы говорим: «Молодцы, но дайте нам самим посадить», а они не могут этого понять», – комментирует Костров. После третьей итерации уже в конце весны инициативная группа смогла получить перечень из примерно 20 адресов.

В самом конце «дендроплана» обнаружился и участок на площади Восстания. Возле гостиницы «Октябрьская» недавно был проведен ремонт тротуара, в ходе которого места для деревьев огородили поребриками: это должно было защитить почву от попадания реагентов. Активисты сначала обрадовались счастливому совпадению, но потом схватились за голову: чиновники разрешали посадку в этом месте исключительно кленов сорта «Глобозум». Но этот вид не приспособлен для петербургского климата: после зимовки деревья зачастую теряют шарообразную форму кроны, а то и вовсе погибают, – уверяют общественники. К примеру, у Гостиного двора они не прижились, рассказывает Тиника. Попытка переубедить чиновников успехом не увенчалась: несколько глобозумов, посаженных комблагом на площади Восстания, все же выстояли, а значит, общественное озеленение не должно нарушать единство стиля.

Активистам ничего не оставалось, как принять правила игры. Летом 2019 года «Центральный район за комфортную среду обитания», «Красивый Петербург» и «Деревья Петербурга» кинули клич среди своих сторонников и примерно за месяц собрали 243 пожертвования на сумму более 106 тысяч рублей. «Нам задавали вопросы, почему горожане должны платить за то, на что в бюджете заложены деньги? Но люди реально готовы участвовать, чтобы сделать город лучше», – говорит лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Но найти глобозумы оказалось сложнее, чем деньги. Обзвонив около трех десятков питомников, участники инициативной группы выяснили, что выбор не слишком богат. Какие-то растения еще не перезимовали в России, какие-то были с поеденными листьями, проблемной кроной или морозобойными трещинами. В итоге в одном из питомников все же нашлись подходящие деревья. Продавец даже выдал гарантию на один сезон.

Новым испытанием стало согласование работ. Ордер ГАТИ оформляется за неделю, но при условии правильно составленной заявки. «Пакет на 25 страниц готовили сами, пришлось погрузиться», – говорит Ярослав Костров. Полученный ордер предписывал учесть мнение хозяев всех инженерных сетей — «Ленэнерго», «Ленсвета», «Теплосети», Водоканала. Близость вокзала потребовала поставить в известность и Федеральную службу охраны и предоставить ей списки людей, которые будут принимать участие в посадке.

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На работы чиновники отвели четыре дня. Но активистов снова ждал неприятный сюрприз: под 10-сантиметровым слоем почвы они наткнулись на щебень, бетон, мусор, глину и камни.

«Мы изначально подозревали, что высаженные чиновниками деревья погибают из-за проблемы с землей. Но только копнув глубже, осознали масштаб проблемы», – рассказывает Костров. Чтобы капризные клены прижились, пришлось заменить по 3 кубометра грунта. Это потребовало дополнительных затрат, но в бюджет все же удалось уложиться: сами глобозумы обошлись дешевле, чем рассчитывали активисты, а с земельными работами помог спонсор. В итоге на покупку трех деревьев было потрачено около 75 тысяч рублей, 20 тысяч — на землю и 1,7 тысячи на мешки и колья для ограждений. Оставшиеся 10 тысяч активисты пообещали потратить на следующие проекты.

Сама посадка больше напоминала праздник. «Собрали людей, выкопали ямки, переместили в них деревья, закопали», – описывает процесс Ярослав Костров. Но, по словам участников инициативной группы, клены на площади Восстания — это только начало.

«Нам было важно выработать систему взаимодействия между Смольным и теми, кто хочет сажать деревья», – подчеркивает Мария Тиника. «Деревья Петербурга» подготовят список мест, где жители хотели бы добавить зелени. Потом его передадут в комблаг, а чиновники оценят техническую возможность для каждой из локаций.

«Три дерева для нас – это большое чудо», – говорит Красимир Врански. Но регламенты согласований нужно все же упрощать. «Это не должно быть так громоздко и трудно», – подчеркивает он. Помочь мог бы единый закон о благоустройстве и назначение одного ответственного. «Сейчас разные комитеты ведут себя как лебедь, рак и щука. Никто не хочет уступать полномочия, поскольку думает, что с ним не будут считаться», – комментирует он.

Также есть опасения, что чиновники, на которых лежит масса обязанностей, могут не уследить за кленами, которые перешли к ним на баланс. Городские законы приравнивают деревья к прочим элементам благоустройства, наравне с урнами, скамейками и вазонами. «Их поливают те же машины, что и цветы. Уход за деревьями не выделен в отельную операцию, на него не выделяется отдельный бюджет», – говорит основатель «Деревьев Петербурга».

Не факт, что городские власти подошли бы к посадке кленов с тем же тщанием, что неравнодушные горожане. Но Ярослав Костров призывает воздержаться от критики. «Здорово, что нам дали попробовать свои силы. Мы почувствовали на своей шкуре, насколько это непросто: когда погружаешься в реальный процесс согласований, волосы встают дыбом», – заключает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»