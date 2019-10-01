Восемь друзей Навального. Оппозиционный политик проиграл суд бюджетникам Москвы

Потоптанные газоны и вставшие автобусы оценил в 3,4 миллиона суд Москвы. ГБУ «Автомобильные дороги», заявившее иск, просило в три раза больше.

«Суд обязал нас выплатить 3,4 млн руб за газоны, которые ОМОН вытаптывал во время разгона митинга», – сообщил о результатах заседания 1 октября Коптевского районного суда Москвы Илья Яшин в Twitter. По словам муниципала, правосудие основывалось на документе, подготовленном экспертами из села в Приморье, которые «даже не выезжали в Москву», – уверяет политик. – Будем обжаловать, разумеется».

Помимо Яшина ответчиками по иску ГБУ были Алексей Навальный, Георгий Албуров, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов.

«Автомобильные дороги» хотело таким образом возместить, по их словам, понесенные убытки и материальный ущерб из-за несогласованной акции протеста 27 июля. Всего 10,5 миллиона рублей, которые пошли на «ликвидацию повреждений», 235 тысяч — на выделения транспорта для перекрытия улиц и 434 тысячи — на дополнительные работы.

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Ранее Коптевский районный суд удовлетворил аналогичный иск Мосгортранса. Он обязал оппозиционеров выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Помимо метро и дорожников иски к оппозиционерам подали столичный прокурор и несколько частных компаний.