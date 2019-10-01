«Пилон» теряет контракты на реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов. Людей тоже осталось немного

Из некогда гиганта «Пилона» сотнями увольняют рабочих, а городские власти разорвали с компанией крупнейшие госконтракты общей стоимостью более 4,5 млрд рублей.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Сроки открытия Лиговского и Гореловского путепровода сдвигаются, а «Пилон», судя по всему, может уйти в банкротство. Смольный сыграл свою важную роль в крахе компании, хотя обещал помочь. 3 октября госконтракты на реконструкцию путепроводов будут расторгнуты. Это следует из двух уведомлений об одностороннем отказе от исполнения соглашений, которые Дирекция транспортного строительства (ДТС) отправила в ЗАО «Пилон» в конце сентября. На фоне массового увольнения рабочих, это выглядит как приговор крупнейшей мостостроительной организации в Петербурге.

«Учитывая сложную финансовую ситуацию, в которую попала подрядная организация, реконструирующая Гореловский и Лиговский путепроводы, комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга вынужден расторгнуть контракты с ЗАО «Пилон». В течение ближайших двух месяцев будет запущена процедура поиска нового подрядчика для завершения работ на объекте», – сообщили «Фонтанке» в КРТИ, который является надведомственным для ДТС.

Формальные основания для разрыва соглашений – неисполнение «Пилоном» своих контрактных обязательств. По сведениям ДТС, на Гореловском путепроводе, реконструкция которого должна была обойтись бюджету в 896 млн рублей никаких работ не ведется с февраля 2019 года. По условиям соглашения, «Пилон» должен был закончить расширять переправу в октябре 2019 года, но успел наработать на 510 млн рублей.

Новый дедлайн в комитете по развитию транспортной инфраструктуры пока не называют, но в текущей версии бюджета на 2020 год на Гореловский путепровод уже перенесли 362 млн рублей из расходов 2019 года. Впрочем, Смольный, судя по всему, еще в июле понимал, что придется менять подрядчика. Иначе чем объяснить то, что в середине лета путепровод в Красносельском районе стал одним из финансовых доноров, с которого часть средств перекинули на текущий ремонт дорог.

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Лиговский путепровод, за который «Пилон» должен был получить 3,6 млрд рублей, простаивает без работы с апреля 2019 года. Здесь исполнение составило лишь 279 млн рублей. «Заказчик сделает все возможное, чтобы действующий государственным контрактом срок завершения работ по реконструкции Лиговского путепровода (октябрь 2021 года) значительно не изменился», – говорят в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. По этому объекту Смольный переносит на 2020 год 557 млн рублей.

Любопытно, что еще 8 августа к Лиговскому путепроводу приезжал действующий губернатор Александр Беглов. Осматривая объект, он заявил, что город обязан поддержать такую уникальную компанию как «Пилон». А спустя чуть меньше двух месяцев его подчиненные расторгают требуют с компании неустойку в размере 109 млн рублей.

Впрочем, едва ли «Пилон» сможет вернуть эти деньги. На данный момент по требованию налоговой у компании заблокировано шесть счетов в различных банках. Все дело в том, что федеральная налоговая служба требует через суд у «Пилона» 60 млн рублей. Иск — банкротный. К делу подключилось еще несколько частных фирм с общей суммой требований 14 млн рублей. По данным СПАРК, кроме банкротного иска, в 2019 году с судебными претензиями к «Пилону» обращались 80 раз, совокупно пытаясь взыскать 511 млн рублей.

В самом «Пилоне» отказались обсуждать положение своих дел. Однако поделиться информацией оказались не прочь рядовые сотрудники компании, по информации которых, на данный момент в организации остается работать порядка 600 человек. Из них 300 человек проходят процедуру увольнения. «Прощание проходит по-честному, но, к сожалению, без денег», – рассказывает один из рабочих. По его словам, еще в прошлом году в компании работало почти 2000 тысячи человек.

«Пилон вырос из маленькой компании до флагмана мостостроения и на этой высокой волне покидает рынок. Почему так случилось? Допускаю, что это продуманный шаг со стороны владельца компании. Известно, что «Пилон» шел на больших оборотах, исправно получал финансы и вдруг неожиданно остался без денег. Возможно, не удалось вовремя найти покупателя для такого дорогостоящего актива по рыночной цене. Кто мог бы «подобрать» строительство мостов и путепроводов? «Возрождение» и «АБЗ»», – поделился своим мнением с «Фонтанкой» руководитель ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов.

Альтернативную точку зрения высказал собеседник «Фонтанки» из городского правительства. Свою роль в пьесе под названием «Смерть «Пилона» сыграл и Смольный. Так, например, компании пришлось выходить на Гореловский и Лиговский путепровод в условиях отсутствия проекта планировки территории (ППТ). Для Гореловского ППТ было сделано к июню 2018 года, хотя контракт на реконструкцию был заключен задолго до этого – весной 2017 года. Для Лиговского путепровода, над расширением которого «Пилон» трудится с марта 2018 года, ППТ не готов до сих пор. Госконтракт на проект планировки территории комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил лишь в сентябре 2018 года. Сам ППТ по условиям контракта должен быть сделан к октябрю 2019 года.

Отдельно стоит отметить и то, что в реестре разрешений на строительство, как Гореловский, так и Лиговский путепроводы отсутствуют. В КРТИ затруднились сходу прокомментировать эти факты. Впрочем, ведение работ по госконтракту без соответствующих разрешений уже перестало быть чем-то экстраординарным. Так, например, был возведен Поклонногорский путепровод.

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Стоит отметить, что важную роль в падении «Пилона» сыграло общее снижение объема госзаказа к 2019 году. После заметного роста финансовых вложений в инфраструктуру к ЧМ-2018 года, власти ожидаемо снизили поток денег в эту сферу. «Пилону», который работал за счет собственных средств, попросту не хватило финансов в условиях уменьшения общего оборота денег и простоя на самых крупных площадках. «Будет очень не хватать «Пилона» именно в Петербурге. У компании были много своих уникальных наработок. В частности, они, как никто другой, умели работать с мостами в историческом центре, потому что научились применять щадящие технологии. Кроме того, важно, что «Пилону» в полной мере покорились мосты с разводными пролетами. В общем, это действительно серьезная потеря для Петербурга», – заключает собеседник нашего издания из городского правительства.

Еще один фактор, который внес свою лепту – почти 300 млн рублей, что «Пилон» требовал через суд у «Метростроя» за Яхтенный мост. Напомним, что по просьбе бывшего вице-губернатора Игоря Албина 5 городских компаний скинулись на инфраструктурный подарок городу к Чемпионату мира по футболу 2018. Мост к стадиону в итоге строил именно «Пилон», который в свою очередь и обвинил «Метрострой» в том, что компания не до конца внесла свою часть вклада.

Ударил по финансам компании и еще один объект к ЧМ — мост Бетанкура. Здесь «Пилону» прямо в ходе исполнения работ пришлось за свой счет переделывать проектную документацию, на что ушло более 50 млн рублей. Неформальные обещания о возврате, данные чиновниками, никто не исполнил. Суд вернуть деньги также не помог.

Стоит отметить, что небольшие контракты компания все же сумела добить и в кризисные для себя времена: в 2019 году «Пилон» закончил реставрацию Банковского моста за 36 млн рублей, а также отремонтировал стенку набережной реки Ждановки за 29 млн рублей.

Компанию «Пилон» в 1993 году открыл Мевлуди Блиадзе. По данным СПАРК, за последние 10 лет с ней было заключено 33 контракта общей стоимостью более 40 млрд рублей. За время своего существования «Пилон» успешно реконструировал набережную реки Фонтанки и Троицкий мост, отремонтировал Прачечный и Синий мосты, построил путепроводы через Москву-реку к «Москва-сити», развязки КАД, ЗСД и сделал много чего еще.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»