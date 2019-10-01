Фигура умолчания от Смольного. Что заложено в бюджет Петербурга на следующий год и главное — чего там нет

Жетон по 50 рублей, отсутствие ЗСД и призрачная реформа общественного транспорта. Комитет финансов опубликовал проект бюджета на 2020 год и объяснился за цифры.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Правительство Петербурга рассмотрит через две недели проект бюджета города на 2020-2022 годы. В конце августа свои челобитные в ходе нулевых чтений бюджета подавали все комитеты, но многих ждет жестокое разочарование. Суровые финансисты в правительстве не поддаются на шантаж президентскими указами, не чувствуют дыхания транспортной реформы и не верят в строительство метро по методу Полтавченко.



По уровню доходов в 2020 году Петербург должен сделать очередной шаг к предначертанному губернатором города триллиону. Заработать предполагается 665 млрд рублей, то есть на 6% больше, чем годом ранее. Эта сумма предварительная: например, из федерального бюджета, если верить документу, ждут 14,6 млрд, хотя она может вырасти за счет отдельных постановлений правительства и традиционно все же оказывается больше. Дефицит пока нарисовали в 36,7 млрд, но оставили себе простор до 45 миллиардов ко второму чтению.

Самое интересное — на что город собирается тратить 701 млрд рублей. Пресловутые «расходы развития», к которым комфин причисляет адресную инвестиционную программу и долю города по ГЧП, составят 104 млрд рублей, 99 млрд из них — это АИП. Судя по всему, в Смольном рассчитывают как-то кардинально изменить ситуацию с невыполнением программы, если закладывают в бюджет сумму, которая на 37% выше реально освоенных денег в 2019-м. В частности, в три раза вырастут расходы на объекты здравоохранения. Кроме того, в 2020-й перетекают средства, не использованные по АИП в году текущем — а таких набралось почти на 17 млрд.

Как и положено развивающемуся городу, по большинству направлений, особенно социальных, расходы растут. Интересное в деталях. В частности, на метростроение КРТИ в 2020-м получит лишь 13,7 млрд. Это значительно меньше, чем даже в программе текущего года (18 млрд), а ведь ее составляли уже в новой реальности, когда проблемы по всем 4 строящимся линиям в городе были очевидны. Глава комфина Алексей Корабельников пояснил, что 13-14 млрд — это реальный объем средств, которые метростроители могут освоить в Петербурге, если исключить авансы. «Нет смысла закладывать тридцатку, лукавить и кого-то обманывать», – заявил чиновник. «Закладывать тридцатку» призывал подчиненных экс-губернатор Георгий Полтавченко.

Если по части метростроения КРТИ вряд ли будет спорить с финансовым блоком, то отчисления на ремонт дорог его явно разочаруют. Ранее комитет просил добавить к заложенным уже 6 млрд еще 5,7 млрд — только такие расходы, по его расчетам, позволяют выполнить указ президента и довести к 2024 году долю дорожного норматива в Петербурге до 85% с нынешних 64%. Добавили только миллиард.

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«Коллеги говорят, что сейчас износ 64%, но мы не очень понимаем, как это считается. Почему не 70, не 50? – объясняет Корабельников. – Кроме того, на износ можно влиять организационными решениями. Если мы выбираем общественный транспорт, мы должны вводить платные парковки по всей центральной части города и таким образом снижать износ.

Например, по нашим оценкам, если мы четыре района покроем платным парковочным пространством, порядка 10 млрд мы можем получать ежегодно за счет оплаты и штрафов. Это как раз те деньги, которые можно направить на ремонт дорог, мы же не печатаем банкноты». Отсылка к платной парковке выглядит еще одним уколом в адрес КРТИ: «Фонтанка» неоднократно писала о том, что уже несколько лет у комитета нет технической возможности штрафовать неплательщиков.

Другой страждущий комитет — по транспорту – если откроет бюджет, не увидит там расходов на широко анонсируемую реформу. В рамках нее коммерческие маршруты должны уступить место социальным, все направления необходимо разыграть на конкурсах, а перевозчикам предстоит сильно обновить свои подвижной состав. Чиновники просили 11,3 млрд рублей на все про все, однако еще в ходе нулевых чтений комфин не мог взять в толк, с какого потолка берется эта цифра: документ планирования, на основании которого должна быть перелицована маршрутная сеть города, не утвержден; конкурсы не разыграны.

«Есть и неформальная составляющая, – признается Корабельников. – Нет понимания по тому, насколько эта реформа подготовлена, не приведет ли она к срыву перевозок по городу; насколько планы по закупке техники реализуемы». «Фонтанка» писала о том, что одновременный заказ на 2,3 тысячи автобусов поставщикам может оказаться не по плечу. «Ради интереса посмотрите, сколько у нас в стране производителей автобусов и каков их объем производства. – говорит глава комфина. – Сравните с тем, что нам нужно, и учитывайте, что переход на новую транспортную модель происходит не только в Петербурге, а по всей стране, кроме тех регионов, где это уже сделано».

Зато растут субсидии перевозчикам, за счет которых покрывается вилка между экономически обоснованными тарифами на проезд и льготным, по которым обслуживается население. Разрыв между этими двумя величинами, по словам комитета финансов, почти двукратный. 20 млрд выделят из бюджета «Петербургскому метрополитену», 13 млрд — на автобусные перевозки, 10 млрд – «Горэлектротрансу». Однако, как это скажется на стоимости проезда для населения, пока не ясно; ранее в комтрансе говорили, что проезд может подорожать на 2 рубля. Финансовый блок анонсирует все 5 — но для разовых поездок. Логика понятна: с жетонами и талонами ездят туристы, местные вроде как все при карточках — а с какой стати бюджету субсидировать заезжего француза?

Кроме того, в бюджете больше нет субсидий «Магистрали северной столицы» как оператору Западного скоростного диаметра – так и предполагала финансовая модель. Зато остаются традиционные 2,4 млрд для принадлежащему городу АО «ЗСД» на погашение облигационного займа. Не найдет внимательный читатель слова «Красный Бор» – с нового года разминировать эту экологическую бомбу замедленного действия должны федералы.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»