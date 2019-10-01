Не имеем права. Горизбирком отказался рассматривать жалобы на расхождения результатов выборов

Городская избирательная комиссия Петербурга отклонила жалобы членов УИК №1 Полины Шершенковой и УИК №33 Киры Коваленко на работу ТИК №1 Адмиралтейского района, которая проигнорировала их заявления о расхождениях данных увеличенных форм протоколов и результатов в ГАС «Выборы». Заявители фактически просили пересмотреть результаты выборов, а ГИК не вправе этого делать после объявления их результатов, рассказала «Фонтанке» 1 октября член городской комиссии Ольга Покровская.

Полина Шершенкова обратила внимание комиссии на нарушение непрерывности подсчета бюллетеней, невыдачу председателем комиссии копии итоговых протоколов по муниципальным и губернаторским выборым и расхождение данных в укрупненной форме и ГАС «Выборы». По итогам результат Александра Беглова на этом участке изменился на 14 голосов. Сама заявительница на заседание не пришла, а фото, несмотря на то, что на нем был номер УИК, не позволяло с точностью установить, что оно было сделано именно на этом участке, пояснила Покровская. Территориальная комиссия на заседании нарушение непрерывности и невыдачу проколов отрицала.

Кира Коваленко указывала, что в избирательной урне УИК №33 были обнаружены бюллетени соседнего УИК №34, что часто бывает, когда участки находятся в одном помещении. А также член участковой комиссии свидетельствовала, что подсчеты бюллетеней расходились с данными, которые внесли в ГАС «Выборы».

«Все жалобы, даже если они будут серьезно обоснованы, в которых сформулировано требование изменить установленные итоги голосования, будут отклоняться по той причине, что мы не можем этого делать. Есть статья 77 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», которая говорит, что если результаты выборов определены вышестоящей комиссией, в данном случае ТИК, то (Горизбирком) отменить их уже не может. Поэтому ни одна жалоба в этой части не может быть удовлетворена», – рассказала член ГИК. Она подчеркнула, что в этом случае заявителям необходимо идти суд. Правда, на подачу заявлений отводится всего десять дней, которые уже истекли. А в качестве заявителей не могут выступать члены комиссий.

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Вместе с тем ГИК постановил отменить решение ТИК №1 по жалобе членов комиссии Сергея Осмоловского, Татьяны Новиковой и Ольги Степочкиной и обязать комиссию рассмотреть представленные заявителями доказательства нарушений на выборах.

«ТИК обязан ознакомиться с материалами видеозаписи, тем более что заявители четко указывают, в какое время это происходило. Если ТИК №1 снова поведет себя аналогично, не посмотрит видеоматериалы, уже мы будем этим заниматься», – пообещала Покровская.

Напомним, 8 сентября Александр Беглов победил на выборах губернатора Петербурга с результатом 64,4% голосов. Избрание губернатора прошло при низкой явке — избирательным правом воспользовались 30,07% петербуржцев.