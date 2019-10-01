«Если там будут какие-то военные, никаких выборов не будет». Зеленский объяснил, на каких условиях Украина принимает особый статус Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Украиной «формулы Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом пишет 1 октября Страна.ua.

Зеленский подчеркнул, что особый статус, о котором идет речь в «формуле», Донбасс получит только после выборов, которые пройдут по стандартам ОБСЕ.

«Мы не говорим о структуре этих выборов, но мы понимаем, что для того, чтобы эти выборы прошли не под дулами пулеметов, граница должна быть наша. Выборы должны проходить по нашему законодательству. Если там будут какие-то военные, никаких выборов не будет», – заявил Зеленский.

При этом он уточнил, что сняты последние препятствия для проведения саммита «нормандской четверки», а стороны также договорились о разведении войск.

Напомним, ранее стало известно, что делегация Украины во главе с экс-президентом Леонидом Кучмой на очередном заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 1 октября подписала так называемую «формулу Штайнмайера» – план по проведению выборов в не подконтрольных Киеву регионах, которые получат особый статус внутри Украины (речь идет о непризнанных ДНР и ЛНР).