«Температура, рвота, понос и так пять дней». Учебный год в 508-й школе Московского района начался с дизентерии

Учащиеся младшей школы Московского района не смогли проучиться и месяц. Первоклашек отстранили от уроков по состоянию здоровья. Родители винят в кишечной инфекции наггетсы.

Как рассказала «Фонтанке» мама одной первоклашки 1 октября, после обеда в столовой школы № 508 Московского района у её дочери диагностировали дизентерию.

По словам петербурженки, ребёнку стало плохо в воскресенье, 22 сентября. «Поели они в пятницу, а в воскресенье началась сильная температура, рвота, понос и так было пять дней, бессонные ночи и боли в кишечнике», — отметила родительница.

Всего такой диагноз поставили пяти учащимся первых классов. Данную информацию подтвердили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Реклама

Питание в 508-й школе организовывает комбинат «Юность». В злополучную пятницу в меню значились наггетсы, родители их считают главными подозреваемыми в распространении инфекции. Дети пожаловались взрослым на неприятный вкус куриных котлеток. Сейчас в школе, по словам мамы пострадавшей школьницы, введён карантин.