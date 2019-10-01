Сотрудники ФСБ и СК пришли в «Аэрофлот». Допрашивают заместителя генерального директора

Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допрашивают в Следственном комитете по делу о мошенничестве. Об этом 1 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника издания, решение о процессуальном статусе Александрова будет принято после допроса. При этом источник агентства уточнил, что в рамках этого дела сотрудники СКР и ФСБ проводят выемки в кабинете «одного из топ-менеджеров "Аэрофлота"». Уголовное дело, по предварительной информации, связано с нарушением в 2016–2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг. Отметим, Александров занимался в компании правовыми и имущественными вопросами, он работал в «Аэрофлоте» с 2013 года.

Как пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники, Александров якобы проводил почти 60% закупок «через свои знакомые контакты». В частности, по данным Baza, речь может идти о завышении цен по контрактам с коллегией адвокатов «Консорс». В штате фирмы всего два адвоката, оба — якобы знакомые Александрова. Платил им «Аэрофлот», по информации издания, по 400 евро в час. Замгендиректора авиакомпании якобы мог заработать на подобных контрактах около 250 млн рублей.

В «Аэрофлоте» «Фонтанке» заявили, что не будут комментировать эту ситуацию.