В Петербурге будут судить покойного руководителя Redmond. Родственники не захотели прекращать дело

Следственный комитет Петербурга закончил расследование уголовного дела в отношении одного из собственников компании «Технополис» Максима Агеенко. Умершего бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в городском СК 1 октября.

«В связи с тем, что в 2016 году обвиняемый скончался, а родственники возражают против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, руководство «Технополиса» с 2012-го по 2014 год уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. С учётом штрафов и пени ущерб бюджету РФ оценили в 2 млрд рублей, на данный момент сумма возмещена.

Redmond основана Максимом Агеенко (ныне его нет в живых), живущим в США Андреем Синявиным и Дианой Желясковой. Как ранее писала «Фонтанка», Максим Агеенко за неделю до смерти в апреле 2016 года отказался от руководства компанией. Если верить протоколу, то он подписал его в Петербурге, но реально в это время бизнесмен находился на больничной койке в Мюнхене. По версии следствия, наследникам покойного причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

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В ноябре 2018 года райсуд Московского района отправил в колонию генерального директора Диану Желяскову и признал правомерным иск прокуратуры о взыскании недоимки 3 млрд с юридического лица. С осужденного топ-менеджера фактически сняли бремя выплат, долг возместили с купленных потребителями товаров.

«Технопоиск» владеет брендом Redmond, под которым продается кухонная техника. Благодаря низкому ценовому сегменту компания занимает лидирующие позиции на рынке мультиварок.