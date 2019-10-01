Путин рассказал, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки грузинского телеканала «Рустави-2», рассказал об отношениях между Россией и Грузией и Абхазией. Как пишет РБК, беседа состоялась 1 октября перед началом саммита стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване.

Грузинка поинтересовалась у Путина: когда Россия начнет «выполнять обязательства, взятые на себя в 2008 году». Президент на это ответил: «Мы их всегда выполняем». Тогда журналистка уточнила свой вопрос и спросила, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии (в Грузии их называют «временно оккупированными территориями»). «Когда мы так решим», — коротко ответил Путин.

Отметим, саммит ЕАЭС стартовал в Ереване 1 октября. В заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Напомним, Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1992—1993 годах. После очередного военного конфликта в августе 2008 года Москва признала их суверенитет, Тбилиси продолжает считать их своими территориями.