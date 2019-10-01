Привезли не по адресу. В Ставрополье разбираются с видео о пациенте с инсультом, которого оставили на лавочке у дома

Видео из Ставропольского края, где врачи скорой якобы выгрузили пациента с инсультом из машины и переложили его на лавочку в одном из дворов, вызвало большой резонанс в СМИ и у властей. Действия медиков пришлось комментировать Минздраву.

О состоянии 62-летнего инвалида журналистам 1 октября рассказали чиновники правительства Ставропольского края. Так в Минздраве уверены, что видео с камер, распространенное в соцсетях, вырвано из контекста.

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Мужчина попадал в больницу несколько раз после инсульта. В последний раз его госпитализировали 28 сентября. После оказания помощи пациент уезжать из больницы самостоятельно не хотел, поскольку дома его никто не ждал – родственники даже сменили замки в квартире.

Мужчину повезли в квартиру в сопровождении участкового, однако, он просил высадить его у соседнего дома, где живет его друг, обещавший помощь. Этот момент и попал на видео.

Сейчас Минздрав решил поместить мужчину в стационар пока не решится вопрос об оформлении в учреждение социальной защиты.