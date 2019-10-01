Юристы в Петербурге придумали, как вернуть «мигрантский» НДФЛ в бюджет. Гастарбайтерам дадут QR-код

Ассоциация содействия международной трудовой миграции разработала программное обеспечение, которое позволит иностранным рабочим платить налог на доходы, не мучаясь с русскими буквами.

Скриншот видео/Презентация ассоциации содействия международной трудовой миграции

Презентация прошла 1 октября в Ленрезерве, принцип работы программы объяснили руководители миграционных центров, которые входят в ассоциацию. Задумка призвана помочь иностранцам, которые работают в Петербурге и Ленобласти легально. После получения патента они должны ежемесячно выплачивать фиксированный НДФЛ, в Северной столице это 3800 рублей. Для этого в банкомате надо вбить 34-значный индивидуальный номер и фамилию. Зачастую приезжим проще обратиться за помощью к посредникам, которые в итоге выдают им поддельные чеки стоимостью 150 рублей на чёрном рынке, а солидный куш в виде неуплаченного налога складывают в карман. При этом иностранцу для продления патента необходимо показать все чеки за год, а управлению по вопросам миграции – убедиться в их подлинности.

Ассоциация предлагает раздать иностранцам QR-коды и продублировать их в виде смс-информирования. Чтобы заплатить налог, достаточно будет отсканировать код и вложить в банкомат деньги, а проверяющим, чтобы убедиться в легальности чека, – навести на него камеру телефона.

Программное обеспечение уже внедрено – система замкнула между собой банки, миграционные центры, страховщиков и юрслужбы. Доступ получат МВД и городские власти. Последние присутствовали на презентации в лице главы комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова. Он похвалил разработчиков и отметил, что для легализации трудовых мигрантов необходимо снижать стоимость патента и других документов.

Реклама

Прозвучало и несколько цифр: за 2018 год в город трудиться приехали 370 тысяч иностранцев, 230 из них получили патенты. В бюджет за счёт этого поступило более 7 млрд рублей, ещё около миллиарда пришло в качестве НДФЛ.

Кроме задумки облегчить иностранцам процесс оплаты, ассоциация работает над приложением по типу сервиса бронирования отелей. Он будет «говорить» на нескольких языках и показывать, где в городе есть свободные койки и сколько они стоят. Также в процессе реализации сервис, который поможет связать с иностранцами работодателей и провести подобие собеседования ещё до выезда работника из страны.