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01.10.2019 18:33
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Ссора с психоаналитиком, фирма «Шифанеры», гражданство Либерии. Что известно о петербуржце, задержанном за убийство полковника СКР

В Москве по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов задержан 39-летний петербуржец Сергей Григорьев. 1 октября он нанес смертельное ножевое ранению полковнику СКР после отказа в приеме своего заявления. Григорьев регулярно обращался в различные инстанции, но понять его было непросто, выяснила «Фонтанка».

Сергей Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере Невского района. Жил в коммуналке во 2-м Рабфаковском переулке. По иронии судьбы, его соседкой по квартире была дипломированный психолог, специалист по психоанализу. Женщину профессиональные знания не спасали, общего языка с жильцом она не нашла. Григорьев регулярно чудил, взламывая дверь психолога, меняя замки. В 2013 и 2016 годах она обращалась с заявлениями в 32-й отдел полиции Невского района с жалобами на Григорьева, но получала отказы в возбуждении уголовных дел.

В 2016 году психолог обратилась с иском о нечинении препятствий в пользовании квартирой. Суд ее требования удовлетворил, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Чудачества Сергея можно было объяснить бизнес-стрессом. В марте 2016 года он открыл свое дело. Компанию по производству мебели он назвал «Шифанеры». Через полтора года она закрылась. За Григорьевым числится долг по кредиту – 70 тысяч рублей.

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После задержания в Москве Григорьев сообщил мотивы нападения на сотрудника СКР, который вел прием граждан:

«Судья сказала, что я прав, а им все равно. Мировой судья в Ленинграде сказала, что я прав. Есть постановление суда, а вы все равно мое заявление выкидываете. Вы мое заявление выкидываете, мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках торговала, все деньги мне отдавала, в институте меня учила. И я буду под юбкой у нее прятаться?»

В персональном телеграм-канале Григорьев назвал дату постановления – 30 января 2011 года. В базе 32-го судебного участка Выборгского района – по прежнему месту жительства подозреваемого – «Фонтанка» нашла гражданское дело. Сергей Григорьев выступал в нем истцом, а ответчиком – его мать Елена Григорьева. Сущность спора – о порядке пользования квартирой. Иск был удовлетворен частично, судья признала правоту Сергея в тяжбе с матерью.

В трехкомнатной квартире на Есенина новые собственники появились в 2014 году. Они отказались сообщить «Фонтанке» о каких-то трудностях с предыдущими владельцами.

Сергей Григорьев несколько лет писал заявления в полицию Невского района, Следственный комитет и обращался в суд с жалобами на правоохранителей. В декабре 2016 года он хотел выяснить, завершено ли предварительное расследование 32-м отделом Невского УМВД по его заявлению, истребовать документы из психиатрической больницы Кащенко и другое.

«Из текста невозможно понять, в чем суть заявления Григорьева, чьи действия он обжалует», – заключил суд и вернул жалобу для устранения недостатков.

В автобиографии Сергей Григорьев пишет, что учился в Академии имени адмирала Макарова и Морском университете, прошел курсы матроса-моториста, ходил в море, получил гражданство Либерии, работал в Африке.


© Фонтанка.Ру

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