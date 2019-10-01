«Безумный Макс» на пушкинских дорогах: на Сапёрной полиция остановила металлолом с металлоломом

Внимание инспекторов ГИБДД Пушкинского района Петербурга днем 1 октября привлек необычный грузовик. Колоритная машина словно выкатилась на петербургские дороги прямиком из какого-нибудь постапокалиптического фильма.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 15:10 на Сапёрной улице в Пушкине сотрудники технического надзора районного ОГИБДД остановили тягач МАЗ-504В 1989 года выпуска с областными номерами. Мятый ржавый грузовик со стильной надписью «Gatchina» на кабине моментально навевает ассоциации с фильмами серии «Безумный Макс».

«В кузове находился металлолом. Впрочем, отличить, где заканчивался металлолом и начинался МАЗ, проблематично», – отмечают в группе.

В результате водителя грузовика отстранили от управления, а саму машину поместили на специализированную стоянку по ч. 2 ст. 12.5 КоАП («Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством«).