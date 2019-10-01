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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
02.10.2019 12:00
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Индустриальное домостроение: перезагрузка

В меняющихся экономических условиях строительная отрасль вынуждена искать пути оптимизации. Одним из ответов на новые вызовы может стать индустриализация домостроения. Подробно о преимуществах этой технологии рассказал координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров на круглом столе, в рамках которого была презентована его книга «Индустриальное домостроение», написанная в соавторстве с Эльбрусом Гобеевым.

Индустриальное домостроение: перезагрузка

фото предоставлено СРО А "Объединение строителей СПб"/ координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров

Как отмечалось на мероприятии, в сознании обывателя индустриальные дома до сих пор ассоциируются с «хрущевками», с их швами и латаниями, в то время как сегодня потребитель все чаще хочет иметь монолит и гибкие планировки. Образ индустриального домостроительного продукта – это «Третья улица Строителей» из известного фильма, одинаковая во всех городах благодаря использованию типовых решений. Но настало время вернуть доверие к индустриальному, заводскому строительству и дать потребителю понять: панельные дома тогда и сегодня сильно отличаются друг от друга, ставить между ними знак равенства ни в коем случае нельзя, а огромный потенциал этой технологии до сих пор не исчерпан.

На современном уровне строительства реализовать концепцию индустриального домостроения можно, применяя различные строительные материалы – дерево, кирпич или бетон. Хотя в многоэтажном строительстве решить вопрос увеличения объемов возможно при использовании панельных модулей.

Суть индустриального домостроения – в сборе жилья из крупных готовых блоков. С завода приходят детали высокой степени готовности и на строительной площадке превращаются в жилье. Это позволит прибавить до 10% к производительности, а также ускорить строительство в больших объемах. Стройплощадка остается территорией непосредственно строительства, то есть только сбора, максимально чистым и упорядоченным местом. А сам технологический процесс производства – автоматизированный или компьютеризированный – сосредоточен на домостроительных предприятиях.

Как уточняет автор книги, если когда-то, в 90-е годы строители закупали 95% стройматериалов за рубежом, то сейчас мы импортируем лишь 3-4% – своя плитка, керамика, двери и окна. Отставание темпов и объемов строительства от тех, какими они могли бы быть можно объяснить по-прежнему – нехваткой квалифицированных кадров и низкой производительностью труда.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко отметил, что он – обеими руками за оптимизацию и поддержку индустриального домостроения. Поручение Правительства России построить 120 млн квадратных метров жилья к 2024 году возможно выполнить, только если вовремя использовать потенциал индустриальной технологии.

– Наш регион владеет приёмами модернизации производства домостроительных комбинатов, – рассказал он. – Именно девелоперы заранее задумывались об оптимизации и делали техническое перевооружение. В городе вовремя успели провести обновление мощностей и начали внедрять BIM-проектирование, в целом сокращая сроки производства.

– Маржа падает, доходы населения не растут, и каждый участник строительного рынка понимает, что надо заниматься сокращением издержек, чтобы выжить, – говорит координатор Ассоциации НОСТРОЙ, президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров.- При этом нельзя игнорировать тренды – цифровизацию, внедрение новых технологий. А главное учесть запрос от потребителя на качество жилья. При тщательном планировании технологического процесса можно снизить затраты на 10-15%. По сути, это резерв снижения себестоимости. Независимо от технологии девелоперы еще на этапе проектирования должны задуматься об универсальных  решениях, например унифицированных узлах или планировках, чтобы с легкостью внедрять их в массовое строительстве.

Также, подчеркнул Вахмистров, промышленное домостроение позволяет, в том числе, эффективно использовать и BIM-технологии. Так, применение технологии модульного строительства и модернизация с детальным разбором всех процессов – от выдачи задания на проектирование до введения в эксплуатацию – позволяет ускорить строительство и увеличить его объемы.

Как подчеркнули в городском комитете по строительству, использование унифицированных решений может помочь решить проблему социальной инфраструктуры. В денежном выражении дефицит средств на соцобъекты сегодня составляет порядка 130 млрд рублей, ежегодно еще 30 млрд рублей требуется на покрытие потребности по уже выданным разрешениям на строительство.

Промышленное строительство в этой сфере помогло бы поставить на поток создание объектов социальной инфраструктуры. Достаточно создать универсальные проекты школ и детских садов – такой шаг станет подспорьем для города, снизив напряженность в связи с нехваткой этих объектов.

 

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