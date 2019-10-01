Бюджет Петербурга отбрасывает хвост. Адресная программа снова осыпается непостроенными школами и дорогами

Адресная инвестиционная программа Петербурга не сможет проглотить положенные ей 90 млрд. Как и в прошлом году, ее экстренно режут, а процент исполнения стремится к небесам.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О том, что отказ от весенней корректировки бюджета носит воспитательный характер, глава комитета финансов Алексей Корабельников повторил 1 октября. По его педагогической мысли, если комитеты знают, что поправить свои планы они смогут лишь один раз в конце года, то и к планированию подходят ответственнее. «Осенняя корректировка предназначена, чтобы где-то подрубить хвосты, предусмотреть дополнительные ассигнования на исполнение социальных обязательств и сделать точечные исправления, направленные, в первую очередь, на сокращение дефицита», – поделился своей теорией Корабельников. К октябрю – и ко второму чтению поправок – у бюджета отрос такой хвост, что его так сразу и не отрубишь.

В августе «Фонтанка» уже писала о том, как комитет финансов собрался пересматривать заложенные на год цифры. Доходы взлетали на 37,5 млрд, расходы — на 26,3 млрд, дефицит сжимался на 11,2 млрд, портрет развивающегося и при этом зарабатывающего мегаполиса складывался аккурат к выборам губернатора. Именно такой жовиальный комплект поправок принесли в Законодательное собрание и приняли в первом чтении.

Впрочем, было понятно, что дело на этом не закончится: в комитете финансов намекали, что дефицит может оказаться еще меньше, ведь адресная инвестиционная программа (АИП) в городе имеет обыкновение радикально не выполняться. В итоге во втором чтении депутатам покажут нечто новенькое: АИП с 89,3 млрд сократится до 72,5 млрд рублей, то есть сразу на 16,8 млрд. Нечто подобное мы видели год назад, когда программу с приходом новой администрации урезали на 13 млрд и только за счет этого добились сколько-нибудь пристойных цифр по исполнению — почти 81%. Комитеты-двоечники тогда получили традиционный нагоняй, а бюджетный процесс покатился дальше.

В топ «неисполнителей» в этом году входят привычные комстрой и КРТИ, а также комитет имущественных отношений. По последнему, как отметил Корабельников, речь идет о техническом вопросе, пусть и ценой примерно в полтора миллиарда: два проекта просто закрываются. Один — новый музей блокады на Смольной набережной, на который в программе было вписано 800 млн рублей. Об этой стройке много спорили и в итоге решили развивать действующую экспозицию в Соляном городке, КИО в данный момент выкупает помещения.

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Второй — детский оздоровительный комплекс в Сестрорецке «Авенариум». Это проект со сложной судьбой, и на пристрастное к нему отношение со стороны предыдущего руководства КИО намекали давно. Комплекс и в прошлом-то году проболтался в программе без дела, но в декабре конкурс все же объявили и губернаторской поправкой 460 млн на «Авенариум» заложили в 2019-й. Видимо, напрасно. Новый глава КИО еще весной заявил, что выступает за закрытие проекта, а летом стало известно, что город продает 100% акций в АО «Авенариум+».

Осенью прошлого года программа КРТИ облетала в основном за счет денег, снятых со строительства метро. В этот раз на подземку приходится лишь 800 млн рублей из 4,2 млрд «похудения». В основном речь о дорожных объектах. В частности, о втором этапе обхода Красного Села (участок от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе), который должен облегчить жизнь автомобилистам на трассе «Нарва», в АИП на 2019 год было заложено порядка миллиарда, но много сообщалось об отставании из-за земельных вопросов. В итоге из АИП вынимают 793 млн. Причина – нерешённые вопросы по выкупу и изъятию земельных участков. В итоге с декабря 2019 года сроки завершения перенесут ориентировочно на следующий октябрь.

Замедлилось на 387 млн освоение по Южной улице в Лахте. «Работы на объекте приостановлены в апреле 2019 года в связи с отсутствием согласования производства работ собственником территории – АО "ИнтерРАО – Электрогенерация", – говорят в комитете. – Срок завершения работ по строительству объекта будет перенесен на 4-й квартал 2020 года».

Предсказуемо сокращаются расходы на Гореловский и Лиговский путепроводы (на 362 млрд и 557 млрд рублей соответственно). Некогда крупнейшая мостостроительная компания города «Пилон» после выполнения околофутбольных контрактов к ЧМ-2018 впала в кому и сокращает сотрудников. При этом комитет не скрывает, что уже оттягивает средства с простаивающих объектов подрядчика и перекладывает их на ремонт дорог. Работы на Гореловском путепроводе остановились в апреле, до конца года предполагается заключить контракт с новым подрядчиком.

Еще один крупный отстающий проект — Южно-Волхонская дорога на юге города, с двух этапов снимается почти полтора миллиарда. «Финансирование в полном объеме было заявлено на 2019 год, однако возможность проведения конкурсных процедур появилась только в сентябре, – объясняют в Смольном. – В связи с этим освоить выделенные средства в полном объеме до конца 2019 года невозможно. Потребовался перенос средств на последующие годы».

Главный антигерой традиционно – комитет по строительству, его часть АИП сокращается на 9,5 млрд рублей. В самом ведомстве прокомментировали причины, но и они знакомы: «Сокращения связаны, в первую очередь, с расторжением государственных контрактов с недобросовестными подрядными организациями или в связи с банкротством компаний по таким объектам, как здание гимназии № 406 в Пушкине (снятие 235,9 млн руб.), дом культуры (снятие 288,3 млн руб.) и поликлиника для взрослых (снятие 482,2 млн рублей) в Красном Селе, крытые катки на Ириновском проспекте (снятие 233,2 млн руб.) и Маршала Новикова (снятие 265,3 млн руб.)». Диалоги губернаторов со сменяющими друг друга главами комитета давно уже стали частью правительственного ритуала. В последний раз Александр Беглов снова призывал тщательнее подходить в выбору подрядчиков, а также обещал обманщикам: «Кто бегает, мы их все равно достанем».

Пеняют чиновники и на длительные сроки проведения закупочных процедур, где отсутствовали заявки или поданные документы не соответствовали требованиям. В пример приводят реконструкцию колледжа судостроения и прикладных технологий, дом молодежи «Форпост» в Выборгском районе и др. «Недостаточно высокие темпы работ подрядчиков или необходимость проводить корректировку проектной документации, как получилось с лечебно-диагностическим центром «Городской больницы № 33» (снятие 499,5 млн руб),также являются причинами перераспределения бюджетных средств на следующий год, – добавляют в ведомстве. – Если в целом говорить о динамике ввода социальных объектов в рамках исполнения адресной программы последних трех лет, то она показывает следующее: в 2017 году были сданы 12 объектов, в 2018 году – 15 объектов, по итогам этого года планируется обеспечить ввод 30 объектов, из которых 15 уже построены».

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Алексей Корабельников признал срыв по АИП, но сообщил, что в целом по ней будет освоено порядка 73 млрд рублей (на 10 млрд больше, чем годом ранее). Выходят те же 81% от изначального объема программы и чемпионские 100% – если отрезать от нее искомые 16,8 млрд рублей.

Пока адресная программа традиционно сжимается, увеличиваются текущие расходы — на 13,2 млрд. Речь о социалке — в частности, это субсидии поставщикам социальных услуг, расходы на бесплатный проезд для пенсионеров в электричках, полмиллиарда на льготы по услугам ЖКХ, 400 млн — на земельный капитал и другое. Помимо этого, сюда входят растущие на 3,4 млрд субсидии теплоснабжающим организациям (в том числе в связи с переходом ТГК-1 на так называемый физический метод расчета), траты на диспансеризацию, содержание новых объектов здравоохранения, бесплатные медикаменты, безопасность. Кроме того, Смольный выполняет обещание вернуть в жилищные программы 800 млн рублей, которые были ранее срезаны для первоочередного обеспечения жильем семей ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана, а также семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Около половины миллиарда добавляют на автобусные перевозки. В итоге в общей сложности расходы по сравнению с первым чтением сокращаются на 3,4 млрд и составляют знаковую сумму в 666,6 млрд рублей.

Относительно неприкосновенным по сравнению с первым чтением поправок остался главный бюджетный ориентир эпохи Беглова — триллион рублей доходов. Изначально на 2019-й закладывали 592 млрд, затем повысили показатель до 629, 6 млрд. Теперь небольшой откат, на 1,4 млрд рублей. Главный промах — НДФЛ. По словам Корабельникова, его недобрали по двум направлениям. Первое — платежи «от иностранных контролируемых компаний», проще говоря от офшорных доходов. Второе — платежи от трудовых мигрантов.

«Мы видим, что идет рост числа патентов, где-то на 6 тысяч, – рассказал чиновник. – Мы рассчитывали, что на полмиллиарда рублей получим больше НДФЛ, но в итоге получили на 200 млн меньше. Мы пришли к выводу, что основная причина — это фальсификация: очень часто мигранты, получая патенты, предъявляют платежку по налогу, и у инспекторов нет возможности проверить ее достоверность, есть целый рынок торговли этими платежками».

Дефицит по итогам 2019 года должен составить 38,6 млрд рублей — это на четверть меньше, чем закладывали изначально. Часть бюджет готов закрывать за счет остатков, но занимать так и так придется. Максимальная сумма заимствований — 35 млрд рублей (пополам на кредиты и облигации), но в Смольном уверены, что можно будет обойтись 20 – 25 млрд.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»