Жертвой студента с мечом стала девушка. Полиция Финляндии раскрыла подробности резни в училище Куопио

Полиция Финляндии рассказала подробности нападения на профучилище в Куопио, в результете которого погиб один человек и десять, включая убийцу, получили ранения.

Инцидент произошёл 1 октября в профучилище Саво – один из учащихся напал на людей "с оружием типа меча". Спустя восемь минут после сообщения о происшествии полиция задержала атакующего. В это же время на втором этаже пожарные тушили возгорание.

При задержании использовалось огнестрельное оружие, и сейчас подозреваемый на операции. Пострадал и стрелявший полицейский – ему досталось от убийцы. Нападавший использовал только меч, но при нём тоже было огнестрельное оружие, уточнили власти.

Погибшая – женщина, однако её личность полиция не раскрывает, была ли она студенткой или сотрудницей профучилица, неясно. По данным Yle, от рук нападавшего пострадали в основном девушки 16 – 19 лет. Двое в тяжёлом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. У остальных травмы оборонительного характера. Двоих пострадавших уже отпустили домой.

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Нападавший – коренной финн 1994 г.р. Допросить его ещё не успели, мотив не называется.

Расследованием дела занимается Центральная криминальная полиция. В студенческом общежитии, где жил подозреваемый, провели обыск и нашли бутылки с зажигательной смесью. Прилегающий к училищу торговый центр оцепили. По данным полиции, на месте происшествия найдены взрывчатые вещества.

Известно также, что в момент атаки в училище находилось около 300 человек.