Украина согласилась на «особый статус» Донбасса. Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера»

Делегация Украины во главе с экс-президентом Леонидом Кучмой на очередном заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе 1 октября подписала так называемую «формулу Штайнмайера» – план по проведению выборов в не подконтрольных Киеву регионах, которые получат особый статус внутри Украины (речь идет о непризнанных ДНР и ЛНР).

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», – цитирует ТАСС источники, близкие к переговорам в Минске.

Ранее о готовности Украины согласиться на «формулу Штайнмайера» сообщил экс-представитель Киева в контактной группе по Донбассу Роман Безсмертный.

Кроме того, контактная группа во вторник согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе, сказал источник «Интерфакса» на переговорах. При этом на встрече обмен пленными по формуле «200 на 70» не обсуждался.

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Ранее 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повторный отказ Украины от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе.

Подписанный план действий назван по имени президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ предусматривает, что до выборов в не подконтрольных Киеву территориях закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и подтверждения легитимности процедуры со стороны бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ закон обретает окончательную юридическую силу.