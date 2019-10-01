Спортсмены, нахимовцы, бизнесмены и киношники перекроют движение в Петербурге в начале октября

На первой неделе октября жизнь автомобилистов в Петербурге осложнят сразу несколько мероприятий. У «Газпром Арены» движение перекроют дважды – из-за футбола и из-за бизнес-форума.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с проведением на стадионе «Газпром Арена» футбольного матча клуба «Зенит» 2 октября и бизнес-форума «Synergy Global Forum» 4–5 октября перекроют движение транспорта:

с 0:00 2 октября до 2:00 3 октября и с 0:00 4 октября до 24:00 5 октября – по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги и Велосипедной аллее от Северной дороги;

с 19:00 2 октября до 1:00 3 октября и с 10:00 до 23:30 4 и 5 октября – по Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту;

с 22:00 2 октября до 1:00 3 октября и с 20:00 до 24:00 4 и 5 октября – по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной.

Также с 19:00 2 октября до 1:00 3 октября и с 10:00 до 23:30 4 и 5 октября будет введено движение по полосам на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улицей в направлении к Южной дороге. А с 22:00 2 октября до 1:00 3 октября и с 20:00 до 24:00 4 и 5 октября установят знаки «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.

Помимо этого, с 0:00 2 октября до 2:00 3 октября и с 0:00 4 октября до 2:00 5 октября запретят остановку на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по нечетной стороне улицы Савиной.

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На Петроградской стороне 4 октября водителей потеснит торжественное мероприятие в честь 75-летия основания Нахимовского военно-морского училища. С 15:00 до 18:00 4 октября и с 9:00 до 12:00 5 октября будет перекрыто движение по участку Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и участку Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева.

С 13:00 до 18:00 4 октября и с 10:00 до 23:00 5 октября для движения будет закрыта крайняя правая полоса набережной Кутузова в районе дома 18 в направлении от Гагаринской улицы к Литейному проспекту. Там ООО «Кинокомпания «Магнум» будет снимать художественный фильм «Трое».

А в воскресенье, 6 октября, в связи с проведением администрацией Пушкинского района 72-го легкоатлетического пробега «Павловск – Пушкин», посвященного памяти мастера спорта СССР Владимира Логинова, движение транспорта будет закрыто: