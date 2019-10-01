Непогода отступила. Дамба открыта

Дирекция комплекса защитных сооружений сообщает о том, что шлюзы на дамбе полностью открыты. Прогнозов на завтра, обещающих повторение шторма, синоптики пока не дают.

«В 17.45 все затворы дамбы открыты», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе КЗС.

Закрывали затворы утром 1 октября из-за повышения уровня воды в дельте Невы выше опасных значений (160–170 см) на фоне дождей и обещанного синоптиками усиления ветра до 15–20 м/с, а в порывах до 24 м/с.

С юга в Петербург пришел град, ветер валил деревья, знаки и светофоры. Непогода закончилась радугой.