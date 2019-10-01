Семак: Не могу сказать, когда ждать Малкома, но с «Бенфикой» он точно не сыграет

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак накануне первого домашнего матча Лиги чемпионов против «Бенфики» рассказал о состоянии некоторых футболистов.

— По поводу Малкома — вопрос, — передает слова Семака пресс-служба петербургской команды во вторник, 1 октября. — Завтра его не стоит ждать абсолютно точно. Когда его ждать — не могу сказать точно. К сожалению, такое случается, что иногда травм бывает больше, чем хотелось бы. Это важный для нас футболист, мы больше всех хотели бы видеть его на тренировках и в официальных матчах. К сожалению, такие проблемы — часть нашей работы. Иногда их больше, иногда — меньше. Что касается Азмуна, то он пропустил определенное время, но с каждой игрой физически будет выглядеть лучше. Надеемся, в завтрашнем матче он будет смотреться еще лучше.

Также Семак высказался по поводу будущего соперника.

— Не могу сказать, что «Бенфика» злоупотребляет контролем мяча, — подчеркнул главный тренер «Зенита». — Команда старается атаковать быстро — и флангами, и длинными передачами. Не думаю, что это основное качество команды. В целом команда хорошая, есть молодые и очень талантливые футболисты. Будет сложно, но мы готовы. Как и сказал Бранислав, это праздник, мы все долго ждали этого матча. Должны отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика» пройдет в Петербурге, на «Газпром Арене», в среду, 2 сентября. Начало в 22.00. В матче первого тура «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1.