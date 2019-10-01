Петербург ещё прекрасней после шторма. Посмотрите, как горожане фотографируют радугу на Дворцовой и делают селфи в лужах

Октябрь громко заявил о себе в Петербурге. После обрушившихся на улицы шторма и града небо сменило краски. Горожанам подарили романтичный вечер в лучах закатного солнца.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Над Петербургом одна за другой растянулись гигантские радуги. Их наблюдали над Дворцовой площадью, дамбой и Финским заливом. Оставшиеся после дождя лужи сподвигли на творческий порыв — для осеннего селфи кое-кто из прохожих выбрал отражение в воде.

Первый день октября начался со штормового ветра. Из-за угрозы подтопления с утра закрывали затворы дамбы.

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Порывы ветра достигали до 24 м/с. Стихия валила деревья и дорожные знаки. На улице Тельмана сорвало с крыши металлический лист. К 11 утра выпало 8,51 мм осадков, нерасчетных значений зафиксировано не было, заявили в Водоканале. Максимальная интенсивность дождя составила 3,52 мм за 20 минут.

После обеда погодный кошмар усилился на юге Петербурга. В Московском и Фрунзенском районах выпал град. Непогода отступила только к вечеру, в 17.45 затворы дамбы открыли.