Кто тут еще каналья? ГИБДД проверит «мушкетерскую парковку» на Невском

Госавтоинспекция приняла предложение артиста Боярского прийти и проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Петербурга. В пресс-службе ведомства «Фонтанке» сообщили, что оперативно начали исследовать все фото, появившиеся в соцсетях.

О том, что мушкетера, припарковавшегося на встречке, заметили жители Петербурга, «Фонтанка» написала днем 1 октября. В разговоре с корреспондентом нашего издания Михаил Боярский заявил, что ничего не нарушал и сегодня на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной не был. Закончил разговор артист невежливо: «А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас». Коллегам артист заявил, что если что-то нарушил, то пусть к нему приходят ГАИ и разбираются. Что в ГИБДД и решили сделать.

Для выяснения всех обстоятельств в рамках административного законодательства отведено 2 месяца, уточнили в пресс-службе УГИБДД.

«Фонтанка» будет следить за развитием ситуации.