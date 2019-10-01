Эксперты ПСК: на рынке преобладает вдумчивый покупатель

"ПСК"

По итогам девяти месяцев в Петербурге введено 1,05 млн кв. м жилья – на треть меньше, чем в прошлом году. Как считают в ГК «ПСК», делать далекоидущие выводы на основе сравнения с прошлым годом не совсем корректно.

— Прошлый год был рекордным для Петербурга: в эксплуатацию ввели 3,9 млн кв. м жилья – итоговая цифра оказалась даже выше, чем планировал комитет по строительству, — говорят в ПСК. — Опережающую динамику петербургские застройщики демонстрировали два года, но постоянно продолжаться это не может. Ажиотаж последних лет обеспечили, в том числе, изменения в законодательство. Сейчас рынок снизил темпы, но без драматических последствий.

В ПСК считают, что ориентироваться нужно не на «плановые» цифры, а на состояние рынка и настроение покупателей. А оно сейчас таково, что на первый план выходит вдумчивый покупатель, которому требуется больше времени на принятие решения. Те, кто хотел купить недвижимость до вступления в силу эскроу, уже сделали это.

— Сейчас темпы роста коррелируют со спросом. Да, проекты не выходят на рынок непрерывным потоком, девелоперы просто следуют собственным планам. Объём ввода до конца года ещё может существенно вырасти: к вводу в эксплуатацию готовятся не меньше 10 проектов. Например, только у ПСК таких два: ЖК «Славянка» в Пушкином районе и апарт-комплекс Like у площади Мужества, — отмечают в компании.

По мнению аналитиков ПСК, ни затоваривания, ни дефицита объектов Петербургу не грозит. Застройщики запаслись проектами и будут постепенно выводить их на рынок. У ПСК в активной стадии сейчас пять проектов. Узнать подробности о каждом из них можно в офисе продаж по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А или по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents