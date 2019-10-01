C 2021 года электронные визы в РФ для иностранцев сделают платными

Практика выдачи электронных виз по результатам эксперимента будет распространена на всю Россию, и после окончания тестового периода в Петербурге и Ленобласти услуга станет платной. Об этом 1 октября заявил руководитель консульского отдела МИД РФ в Петербурге Олег Коновалов.

"Эксперимент, скорее всего, закончится в следующем году. И с 2021 года услуга будет распространена на всю территорию РФ, и визы будут выдаваться за деньги. То, что сейчас они выдаются бесплатно, – это ненормально. Основа международных отношений – это принцип взаимности. Если с граждан РФ за что-то берут деньги, то логично, чтобы РФ тоже брала деньги с граждан иностранных государств", – пояснил "Фонтанке" Олег Коновалов.

Представитель МИДа пояснил, что бесплатная основа рождает трудности с определённым числом заведомо недействительных заявок.

"Сама система бесплатных электронных виз несет в себе определенные негативные элементы, в частности большое количество фейковых заявлений на визу. Человек, который ничего не платит за визу, может оформить ее от любого лица, поместить любую фотографию, вплоть до фотографий обезьяны", – сказал Олег Коновалов.

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По предварительным данным, консульский сбор за электронную визу будет таким же, как и за обычную, – 35 евро. Именно такая сумма утверждена сейчас в рамках международного соглашения России со странами Шенгена. Окончательное решение по этому поводу предстоит принять правительству.

Напомним, с 1 октября заявку на бесплатную электронную визу в Петербург и Ленобласть могут подать граждане 53 государств, включая страны Евросоюза. Великобритания и США в этот перечень не входят. О расширении списка речи пока не идёт.

По словам представителя МИДа, количество стран, граждане которых смогут получить электронную визу, после 2021 года будет ограничено. "Существуют миграционно опасные страны, существуют сложности во взаимоотношениях с некоторыми государствами", – пояснил Олег Коновалов.