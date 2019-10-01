Происшествия
Два года за непроверенные сумки. Осуждена охранница пермской школы, в которой произошло нападение подростков
Мотовилихинский суд Перми приговорил женщину, охранявшую школу в Перми во время нападения подростков, к двум годам ограничения свободы. Об этом 1 октября пишет «Интерфакс».
Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Это наказание предполагает надзор специализированного органа за осужденным без изоляции его от общества. Как посчитал суд, охранница пропустила в школу без проверки сумок и документов двух подростков, которые затем напали на школьников и учителей. Обвиняемая свою вину не признала.
Справка:
ЧП в школе №127 в Перми произошло утром 15 января 2018 года. По данным следствия, двое на тот момент 16-летних – ученик и бывший ученик школы – в масках и с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница, пытавшаяся защитить детей. Ранены были 15 человек, 12 из них попали в больницу. Помощь медиков понадобилась и двум подросткам, которые попытались зарезать друг друга.
Один из нападавших, бывший ученик школы, получил девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии; второй — семь лет и принудительное лечение.