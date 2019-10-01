Два года за непроверенные сумки. Осуждена охранница пермской школы, в которой произошло нападение подростков

Мотовилихинский суд Перми приговорил женщину, охранявшую школу в Перми во время нападения подростков, к двум годам ограничения свободы. Об этом 1 октября пишет «Интерфакс».

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Это наказание предполагает надзор специализированного органа за осужденным без изоляции его от общества. Как посчитал суд, охранница пропустила в школу без проверки сумок и документов двух подростков, которые затем напали на школьников и учителей. Обвиняемая свою вину не признала.