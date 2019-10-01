Дорогая водка способствует продолжительности жизни: в ВОЗ заметили, что русские стали меньше пить

Всемирная организация здравоохранения похвалила Россию за меры по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя.

Согласно отчёту организации, опубликованному 1 октября, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось в России на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%. А общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.

«Такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, способствуют спасению жизней и сокращают траты в сфере здравоохранения», — заявила руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра Боргес.

В России же эксперты не так оптимистично смотрят на проблему алкоголизма. Так, в начале 2019 года Минздрав сообщал, что 70 процентов мужчин трудоспособного возраста в России умирают из-за болезней, связанных с употреблением спиртного. А в сентябре «Сноб» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики приводит следующую статистику: 4,3 тысячи человек умерли в России с января по июль от отравления алкоголем — это на 17,2 процента больше, чем годом ранее.