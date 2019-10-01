Гигантская радуга появилась над дамбой после шторма в Петербурге

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями гигантской радуги. Некоторые даже сняли, как она раскинулась над дамбой и Финским заливом после шторма, который прошел над городом 1 октября.

О надвигающемся шторме стало известно накануне. Он закрыл в центре Петербурга сады и парки. И заставил комитет по благоустройству заранее собрать аварийные бригады для устранения возможных последствий непогоды.

Ожидаемые порывы ветра до 24 метров в секунду и риск повышения уровня воды в дельте Невы выше опасных значений заставили закрыть шлюзы на дамбе. А во второй половине дня город накрыл град.