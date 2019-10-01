В чем сила, брат? «Ленэнерго» хочет узаконить патриотические граффити

Трансформаторная будка в Металлострое может стать первой площадкой в Петербурге, где будут узаконены рисунки на стенах. «Ленэнерго» готово побороться за Моторолу и летчика-героя.

Как сообщает 1 октября пресс-служба ГАТИ, ведомство возбудило административное дело за ненадлежащее содержание здания трансформаторной будки на Железнодорожной улице, 12. В первую очередь в инспекции планировали наказать энергетиков за граффити на стенах. Как писала «Фонтанка», три из четырех стен расписаны изображениями героев России: Арсена Павлова, известного как Моторола, полицейского Магомеда Нурбагандова, убитого во время перестрелки с террористами в Дагестане, с надписью «Работайте, братья», и летчика, погибшего в Сирии в ходе боев за Пальмиру, Александра Прохоренко, с надписью «Огонь на себя».

В свою очередь, «Ленэнерго» уведомило, что планирует согласовать граффити с указанными портретами с властями. После чего административное взыскание с компании ГАТИ сняло.

Не всем граффити, которые появляются на зданиях, относящихся к ведению энергетиков, так везет. Так, будку на Литейном проспекте, 37-39, закрашивали дважды. Один раз коммунальщики покусились на лидера «ДДТ» Юрия Шевчука, а потом закрасили картину с изображением героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», появившуюся на том же месте. Та же история постигла портреты Павла Дурова и прапорщика Задова на будке на Синопской набережной. До сих пор не согласован и самый известный графический портрет Петербурга — Сергея Бодрова на трансформаторной будке в районе площади Александра Невского.