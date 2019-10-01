Мост в тайваньском порту рухнул под колесами бензовоза и придавил рыбацкие лодки

На Тайване обрушился автомобильный мост. В этот момент по нему проезжал бензовоз, а под мостом были пришвартованы несколько лодок. По подсчетам спасателей, более десятка человек получили травмы и еще шестеро оказались в ловушке.

Обрушение произошло утром 1 октября в портовом городе Суао на юге уезда Илань, на восточном побережье Тайваня, сообщает CNA. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что бензовоз уже почти доехал до противоположного берега, когда переправа под ним начала рушиться в воду. При падении грузовик загорелся.

Под упавшим мостом оказалось по меньшей мере три рыболовецких судна. По данным национальной пожарной службы Тайваня, в результате происшествия пострадали как минимум 12 человек, включая шестерых филиппинских и троих индонезийских рыбаков, а также водителя бензовоза. Еще шесть человек, по оценке спасателей, могли оказаться в ловушке под обломками моста. Власти привлекли к спасательным работам солдат.

Причина обрушения переправы пока не выяснена. Мост был построен в 1998 году и рассчитан на 50 лет службы. Сообщается, что ночью на восточном побережье Тайваня прошел тайфун, но в момент обрушения погода была хорошей. Прокуратура начала расследование инцидента.

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Видео: CNA/YouTube