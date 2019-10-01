Старт продаж! Последний дом в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новом доме 5ой очереди ЖК «Краски лета».

Дом №14 – последний в проекте ЖК «Краски лета». Одно из его главных преимуществ – камерность. Односекционный 19-ти этажный корпус рассчитан всего на 107 квартир – по 6 квартир на площадке. Общая площадь жилья 3800 кв. м. На первых этажах запланированы коммерческие помещения.

На выбор покупателей представлены планировки от студий до просторных 3 евро.

Завершающая проект, 5-я очередь ЖК «Краски лета» находится в высокой стадии готовности.

Работы по строительству дома №13 выполнены на 74%, готовность дома №14 составляет 79%, дома №15 – 86%. Завершается отделка фасадов, остекление, выполняется предчистовая отделка квартир, установка дверей, сантехнические и электромонтажные работы.

ЖК «Краски Лета» – масштабный проект комплексного освоения территории в Мурино у метро Девяткино. Он реализуется в 5 очередей. В его составе 300 000 кв. м жилья, коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школа на 1175 мест.

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