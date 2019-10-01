Станции Фрунзенского радиуса должны открыть на этой неделе. Когда именно — показания властей расходятся

Три новые станции Фрунзенского радиуса будут открыты вечером 3 октября. По данным нашего издания, на открытие прибудет губернатор Петербурга Александр Беглов, который официально находится в отпуске с 30 сентября по 13 октября.

В пресс-службе ОАО «Метрострой» сообщили, что станции должны открыться до конца текущей недели, то есть до 6 октября. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» обозначили срок «до субботы», то есть до 5 октября. Собеседники «Фонтанки» настаивают на вечере дождливого четверга, 3 октября, но уточняют, что может быть принято решение перенести все на 4 октября.

История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.

Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу-2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.

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После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, однако в день «икс» врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил: из-за небольших недоработок по безопасности станции останутся закрытыми для пассажиров. Точный срок открытия так и не был назван.

«Фонтанка» выяснила, что количество недоработок измерялось десятками, а на 5 сентября станции не прошли проверку Ростехнадзором и не получили заключение о соответствии. Заветную бумагу, подтверждающую готовность станции, Ростехнадзор выдал 1 октября.