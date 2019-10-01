В «Образцовых кварталах» всегда тепло

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На прошлой неделе в Петербурге официально стартовал отопительный сезон. Вместе с тем увеличился спрос на обогревательные приборы для жилых и общественных помещений. По признанию продавцов, горожане скупают стандартные обогреватели, USB-пледы, а также электропростыни с подогревом.

Жителям малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» на «Царскосельских холмах» не пришлось мёрзнуть в ожидании тёплых батарей. Здесь всегда тепло благодаря технологии «тёплый водяной пол». Трубы монтируются на устойчивом прочном основании по всей площади пола, при этом выполняется дополнительная шумо- и теплозащита, а сверху сделана ровная стяжка. Отпадает необходимость в громоздких радиаторах, которые занимают полезную площадь и сокращают возможности для дизайна интерьера.

Система отопления, применяемая застройщиком «Терминал-Ресурс», позволяют жителям «Образцовых кварталов» экономить: платежи за отопление по сравнению с центральным меньше примерно на треть. В каждой жилой зоне квартиры находится терморегулятор: можно поддерживать в детской и спальной комнате воздух теплее, а на кухне и в гостиной установить более прохладную температуру. Автономные газовые котельные, установленные на крышах каждого дома, делают систему отопления полностью независимой. Строительство ведётся из энергоэффективных экологичных материалов по кирпично-монолитной технологии. Каждый жилой комплекс состоит из 3-4 малоэтажных домов, высота потолков в них – от 2,75 м, на мансардных этажах – до 4,5. Подъезды с нулевого уровня оснащены бесшумными лифтами производства Швейцарии. В продаже имеются готовые и строящиеся квартиры от компактных студий до просторных трёхкомнатных.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya