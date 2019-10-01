На Хасанском рынке нашли центнеры «санкционки». Европейские деликатесы ждет печь

Почти три центнера «санкционки» нашли таможенники на Хасанском рынке в Петербурге. Сырокопченую колбасу и сыр с плесенью ждет печь.

О рейде на рынок в Красногвардейском районе Петербурга Пулковская таможня рассказала 1 октября. На прилавках как ни в чем не бывало красовались запретные колбаса, сыры и масло из стран Евросоюза.

«Было изъято 274 килограмма сыров, мясной продукции, рыбы и масла, произведенных в Дании, Финляндии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии, Испании, Франции, Эстонии», – привела подробности начальник отдела таможни Светлана Ларина.

Всю продукцию ждет судьба финского сыра, об уничтожении которого сегодня рассказало управление Россельхознадзора. В печь отправился 391 кг молочной продукции. Пожрал огонь и 25 кг мясных полуфабрикатов и 3,5 кг рыбы.