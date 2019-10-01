Любимый мессенджер полиции начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений

Вслед за Telegram мессенджер с озаботился сохранностью тайн своих пользователей. Пару лет назад этот бесплатный ресурс для быстрого обмена сообщениями пересек порог в миллиард пользователей.

О том, что WhatsApp тестирует новую функцию, 1 октября сообщает «Медуза». Пока речь идет о версии месседжера для Android. У появившегося в бета-версии таймера есть двух функции: уничтожить сообщение через пять секунд или через час.

Отметим, что ресурс в 2014 году приобрел Facebook. Несмотря на уверения создателя Марка Цукерберга о заботе о персональных данных пользователей, в начале 2019 года соцсеть предоставила в Роскомнадзор отчет о хранении данных россиян на территории РФ. Судя по тому, что ведомство после этого не стало добиваться блокировки, как это было в случае с Telegram, Facebook удовлетворил все требования властей. Мессенджер WhatsApp особо популярен у российских чиновников и силовиков