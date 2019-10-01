Очередь за визами не будет вечной. Злободневное граффити на здании Генконсульства Финляндии в Петербурге закрасят

Яна Пруссакова/«Фонтанка.ру»

Рисунок с изображением десятков людей, стоящих в очереди за финской физой, который появился в августе со стороны переулка Радищева на стене здания дипмиссии, удалят. Об этом "Фонтанке" рассказала сотрудник отдела культуры и прессы Генконсульства Финляндии в Петербурге Элина Саарилахти.

"Граффити было актуальным и прекрасным, и мы высоко ценим креативность Петербурга. Однако ясно, что дипломатическая собственность – не место для граффити, которое не было согласовано с владельцем недвижимости", – пояснила Саарилахти.

По её словам, рисунок решено закрасить по взаимному согласию с художником, дата удаления объекта уличного искусства пока не назначена.

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Ранее автор, пожелавший сохранить анонимность, раскрыл «Фонтанке» смысл послания: «И в России есть на что посмотреть, не обязательно в последний день лета убегать за границу такой толпой».

Напомним, что граффити появилось на стене дипмиссии после того, как Финляндия объявила о новых требованиях для пакета документов, необходимых для получения визы. Желающие успеть получить финский шенген в упрощённом порядке устроили штурм визового центра на улице Марата. В последний рабочий день августа вереница заявителей растянулась на несколько этажей, заблокировав эскалатор. В сентябре, со вступлением в силу новых правил, спрос в первые две недели упал вдвое.

На текущей неделе (30 сентября – 4 октября) срок оформления визы составлет 17 – 19 дней.