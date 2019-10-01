«Горэлектротранс» ищет водителя, который оборвал провода у «Старой Деревни» и на полдня оставил Приморский район без троллейбусов

Работы по восстановлению контактной сети на троллейбусном кольце у станции метро Петербурга «Старая Деревня» продолжаются уже несколько часов. Виновник поспешил скрыться.

Как рассказали «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», провода днем 1 октября оборвал грузовик, кузов которого оказался значительно выше контактной сети. Человек за рулем поторопился скрыться, за ним ехали ещё несколько машин. Уличные камеры видеонаблюдения установить виновника не помогли – дождь смазал картинку, и номера автомобиля остались неизвестны. Сотрудники ГУПа ищут очевидцев и других автомобилистов, которые могли заснять момент обрыва.

Связаться с «Горэлектротрансом» можно через форму обратной связи на официальном сайте.

Провода упали на асфальт около полудня, отрезав от источника питания троллейбусы 40-го и 25-го маршрутов. Движение восстановили в 15 часов.