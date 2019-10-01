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01.10.2019 15:29
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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в сентябре 2019 года: «Сосновка», «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор» и «Город мастеров».

Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга готовится к вводу в эксплуатацию ЖК бизнес-класса «Сосновка». Дом расположен на проспекте Тореза, 77, в двух шагах от одноименного парка.

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. В первых трех секциях продолжается отделка входных групп и мест общего пользования. В секциях 1.4 и 1.5 завершен монтаж вентиляционного оборудования, ведется прокладка наружных сетей. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, ведется кирпичная кладка стен на уровне седьмого, восьмого и девятого этажей.

В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области идет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей. В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающий в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, ведется кирпичная кладка стен восьмого этажа. 

В жилых секциях девятого лота комплекса, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, завершено возведение стен шестого этажа, начались работы по кирпичной кладке стен седьмого этажа. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года. 

В десятом лоте, 9-этажном жилом доме на 183 квартиры, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем, завершается благоустройство придомовой территории. Сдача дома назначена на IV квартал 2019 года.

В общеобразовательной школе на 550 учащихся, строящейся в составе ЖК NEWПИТЕР, также производятся пусконаладочные работы. Ввод объекта запланирован на IV квартал текущего года. 

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 9-секционного лота 7-21, а также 8 лота, получившего название «Архитектор». 

Лот 7-21 состоит из двух разноэтажных домов на 9 жилых секций и встроенно-пристроенного детского сада. В сентябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» продолжаются пусконаладочные работы. В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» продолжается отделка входных групп, помещений для консьержей и лифтовых холлов, ведутся слаботочные и сантехнические работы. Специалисты приступили к монтажу отливов на окнах. Ведется клининг окон, витражей и дверей. Благоустройство придомовой территории выполнено на 80%, ведутся работы по озеленению, завершена установка детской игровой площадки. Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на IV квартал 2019 года.

Продолжается строительство 27-этажного жилого комплекса «Архитектор» на 869 квартир и подземного паркинга на 274 машиноместа. Дом напоминает лист клевера и состоит из пяти секций. В секциях 8.1 и 8.2 ведется кирпичная кладка стен 24 этажа. В секции 8.3 производятся работы по армированию плиты перекрытия 22 этажа. В секции 8.4 ведется кирпичная кладка стен 23 этажа. В секции 8.5 производится армирование плиты перекрытия 22 этажа. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года. 

В Калининградской области продолжается строительство второго лота (третья очередь строительства) ЖК «Город мастеров». В состав второго лота входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В доме №7 ведется кладка стен первого, второго и третьего этажей, а также монтаж перекрытия над шестым этажом. В доме №8 выполняется заливка стен второго этажа, а также монтаж перекрытия над третьим этажом. В доме №9 ведется кладка фасадных и внутренних стен второго и третьего этажей, завершена заливка перекрытия над шестым этажом. В доме №10 производится кладка первого, второго и третьего этажей, а также монтаж стен пятого этажа.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

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ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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