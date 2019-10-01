«Левада-центр»: Ежедневно пользуется такси уже каждый двадцатый россиянин

Каждый двадцатый россиянин (5%) практически ежедневно пользуется услугами такси. Каждый пятый (20%) ездит на этом транспорте несколько раз в неделю. Треть граждан (32%) пользуются услугами автомобилей с шашечками на дверях несколько раз в месяц. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает «Левада-центр» после опроса 1729 респондентов в разных регионах РФ.

При этом «такси» по популярности приближается к «личному автомобилю» в списке наиболее часто используемых видов транспорта. 27% россиян говорят, что чаще всего ездят на такси, в то время как свой автомобиль чаще всего используют 34% сограждан. Абсолютным рекордсменом при этом остаётся «общественный транспорт» – 70%. В то же время «служебный автомобиль» популярен у граждан РФ так же, как «велосипед/самокат», – 4%.

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Востребованность такси за последние два года выросла на треть. 22% респондентов сказали, что с 2017 года стали пользоваться такси «скорее чаще». «Значительно чаще» ездит в такси каждый десятый (11%). Половина населения (50%) за те же два года не увеличила свои контакты с таксистами. Реже ездить на такси стал каждый шестой – 17%.

Средняя стоимость обычной поездки на такси, по данным респондентов «Левада-центра», составила 223 рубля. Половина пользователей такси ответили, что стоимость обычной поездки составила 160 рублей и ниже. Чаще всего россияне расплачиваются наличными – 77%. Каждый пятый (20%) делает это через мобильное приложение либо картой.

АНО «Левада-центр» принудительно внесена в список иностранных агентов Минюста. Руководство независимой от государства соцслужбы с этим не согласно, о чём директор центра Лев Гудков говорил, в том числе, в интервью «Фонтанке».