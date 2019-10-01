Погодный кошмар продолжается. С юга Петербурга идёт град

Град засыпал дворы на юге Петербурга первого октября. О бомбардировке кусочками льда рассказали очевидцы в социальных сетях.

Осадки наблюдали жители Фрунзенского и Московского районов. «Кошмар, завалило градом. Как снег, всё белое», — комментируют горожане.

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Жители северных районов отмечают, что град до них не дошёл и из-за туч уже показалось солнце.

Сегодня с утра из-за ливней и сильного ветра закрыта дамба, её затворы планируют открыть к 16.15. Стихия валит деревья и знаки. Непогода продолжит бушевать в городе и среду, 2 октября.