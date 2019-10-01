Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 65.07р
70.84р
17:40 01.10.2019
Расширенный поиск

Общество
01.10.2019 15:18
Печать

«Сделки по СМС считаются действительными». Россияне получили «цифровые права»

Закон о «цифровых правах» россиян вступил в силу 1 октября, сообщает во вторник сайт Государственной думы РФ. Изменения, зафиксированные в Гражданском кодексе, закрепляют базовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и позволяют обеспечить судебную защиту прав граждан и юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики.

В частности, закон закрепляет базовое определение «цифровое право» (юридический аналог термина «токен». – Прим. ред.). Под цифровыми правами предлагается понимать «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу», – уточняют в Госдуме.

Дистанционное выражение лицом своей воли с помощью электронных средств (смартфонов, компьютеров. – Прим. ред.) приравнено к простой письменной форме сделки. Сделки, совершаемые путем отправки СМС или путем заполнения формы в сети Интернет считаются заключенными и действительными. Кроме этого получают признание электронные доверенности, а также вводятся основы для признания юридической значимости смарт-контрактов.

«Фактически эти новые объекты (зафиксированные 1 октября де-юре. – Прим. ред.) создаются и используются – и в России, и за рубежом, но российским законодательством напрямую до сих пор не регламентировались, поэтому лица, приобретающие такие объекты, а также их кредиторы и наследники могли оказаться без правовой защиты», – пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Реклама

Исключением из правил остаются завещания. Такие документы не могут быть составлены с использованием электронных средств.

Новые правила позволяют, согласно интересам сторон сделки, не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам. Введенные законом изменения не имеют обратной силы. Правила, которым должны соответствовать информационные системы, а также виды цифровых прав и особенности их эмиссии будут определены в других законах. Вероятно, это будет закон «О цифровых финансовых активах», принятие которого неоднократно откладывали, отмечает «Роскомсвобода».

Следующим этапом парламентарии намерены решить вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (big data. – Прим. ред.). Для этого в ГК РФ вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению такой информации. Договор будет предусматривать защиту от получения этих данных «третьими лицами», уточняют в Госдуме.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      "ПСК"
      01.10.2019 17:38

      Эксперты ПСК: на рынке преобладает вдумчивый покупатель

      По итогам девяти месяцев в Петербурге введено 1,05 млн кв. м жилья – на треть меньше, чем в прошлом году. Как считают в ГК «ПСК», делать далекоидущие выводы на основе сравнения с прошлым годом не совсем корректно.
      фото предоставлено компанией ООО «ПАПА ГЛОБАЛ»
      01.10.2019 17:23

      Онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил уникальный сервис для бизнеса

      C 20 сентября 2019 года онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил на тестирование новый сервис круглосуточной доставки заказов.
      ГК «Полис Групп»
      01.10.2019 16:46

      Старт продаж! Последний дом в ЖК «Краски лета» от ГК «Полис Групп»

      ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новом доме 5ой очереди ЖК «Краски лета».
      Компания ARKAN
      01.10.2019 15:51

      Каникулы закончились – итоги месяца от команды ARKAN

      В сентябре 2019 года компания ARKAN предотвратила 24 попытки угона. Из них 63% пришлись на Санкт-Петербург. По-прежнему особой популярностью пользуются японские бренды Toyota (7 попыток), Lexus (6 попыток) и Mazda (4 попытки), а также Land Rover (3), Kia (2) и др.
      фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
      01.10.2019 14:48

      Детский сад-замок в Юттери признан одним из лучших соцобъектов Петербурга

      ГК «Ленстройтрест» представила сданный недавно в эксплуатацию детский сад на 120 воспитанников в финском городке Юттери на конкурсе «Лидер строительного качества». Экспертный совет конкурса высоко оценил дошкольное учреждение и наградил застройщика дипломом Победителя II степени в номинации «Лучший реализованный объект социального назначения».
      фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
      01.10.2019 12:11

      При поддержке Альфа-Банка открылись Мануфактуры Bosco в Калуге

      При поддержке Альфа-Банка в Калуге завершено строительство производственного комплекса Мануфактуры Bosco.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      01.10.2019 11:25

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в сентябре 2019 года.
      ГК «Полис Групп»
      30.09.2019 18:03

      ГК «Полис Групп» наградили за качество строительства

      В Петербурге подвели итоги конкурса «Лидер строительного качества – 2019». За жилой комплекс «Полис на Неве» компания «Полис Групп» получила диплом I степени, а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества».
      Glorax Development
      30.09.2019 17:49

      «Английская миля» победила в номинации «Город в городе» премии RREF Awards-2019

      Жилой комплекс «Английская миля», который компания Glorax Development возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга, победил в региональной номинации «Город в городе» премии RREF Awards-2019. Эксперты отметили масштаб, архитектурное решение и инфраструктурную составляющую проекта.
      Предоставлено компанией Группа RBI
      30.09.2019 17:34

      Группа RBI стала партнером выставочного проекта «Метаморфозы» в БДТ

      В пространстве Большого драматического театра в середине ноября откроется выставочный проект «Метаморфозы» (12+). Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга как одно из событий, приуроченных к Году Театра в России. В качестве партнера также выступила девелоперская Группа RBI.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      30.09.2019 16:55

      «Главстрой Санкт-Петербург» поддержал проект «Чего хочет Парнас?»

      «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с дочерней компанией «Эксплуатация ГС-СПб» присоединился к исследовательскому проекту «Чего хочет Парнас?».
      фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
      30.09.2019 15:54

      Два жилых комплекса компании «Лидер Групп» стали победителями престижного конкурса

      Архитектурно-строительный конкурс «Лидер строительного качества» ежегодно отмечает лучшие проекты капитального строительства Северо-Западного Федерального округа.