«Сделки по СМС считаются действительными». Россияне получили «цифровые права»

Закон о «цифровых правах» россиян вступил в силу 1 октября, сообщает во вторник сайт Государственной думы РФ. Изменения, зафиксированные в Гражданском кодексе, закрепляют базовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и позволяют обеспечить судебную защиту прав граждан и юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики.

В частности, закон закрепляет базовое определение «цифровое право» (юридический аналог термина «токен». – Прим. ред.). Под цифровыми правами предлагается понимать «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу», – уточняют в Госдуме.

Дистанционное выражение лицом своей воли с помощью электронных средств (смартфонов, компьютеров. – Прим. ред.) приравнено к простой письменной форме сделки. Сделки, совершаемые путем отправки СМС или путем заполнения формы в сети Интернет считаются заключенными и действительными. Кроме этого получают признание электронные доверенности, а также вводятся основы для признания юридической значимости смарт-контрактов.

«Фактически эти новые объекты (зафиксированные 1 октября де-юре. – Прим. ред.) создаются и используются – и в России, и за рубежом, но российским законодательством напрямую до сих пор не регламентировались, поэтому лица, приобретающие такие объекты, а также их кредиторы и наследники могли оказаться без правовой защиты», – пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Исключением из правил остаются завещания. Такие документы не могут быть составлены с использованием электронных средств.

Новые правила позволяют, согласно интересам сторон сделки, не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам. Введенные законом изменения не имеют обратной силы. Правила, которым должны соответствовать информационные системы, а также виды цифровых прав и особенности их эмиссии будут определены в других законах. Вероятно, это будет закон «О цифровых финансовых активах», принятие которого неоднократно откладывали, отмечает «Роскомсвобода».

Следующим этапом парламентарии намерены решить вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (big data. – Прим. ред.). Для этого в ГК РФ вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению такой информации. Договор будет предусматривать защиту от получения этих данных «третьими лицами», уточняют в Госдуме.