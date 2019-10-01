«Люди видят, что произошло»: детские онкологи Центра имени Блохина подали заявления об увольнении

Детские онкологи из Центра имени Блохина в Москве подали заявления об увольнении. Об этом 1 октября в Twitter сообщил независимый профсоюз «Альянс врачей», особенно подчеркнув, что уволиться решили все специалисты.

Накануне сотрудники записали видеобращение, в котором заявили, что «новое руководство онкоцентра не даёт честно исполнять врачебный долг». В больнице, куда приезжают дети со всей страны, много лет «отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень», но, кроме медперсонала и пациентов, никто об этом не беспокоится. По словам врачей, зарплата сотрудников зависит от лояльности руководства, которое ничего не улучшает, а занимается «выдавливанием неугодных» и ставит под угрозу жизни детей.

– Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии, – заявили в ролике детские врачи.

Их требование не было исполнено. По данным Deutsche Welle, заявления об увольнении по собственному желанию 1 октября подали десять специалистов Научно-исследовательского центра.

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Бывший исполняющий обязанности завотделением онкоцентра Георгий Менткевич, который был одним из инициаторов видеообращения, рассказал СМИ, что вскоре уйдут и другие:

– Сегодня люди пишут заявления, люди будут уходить. В разные сроки, потому что каких-то больных надо долечить, довести. Со временем начнут уходить сёстры, потому что это вопрос комплексный. Люди видят, с кем им приходится работать, люди видят, что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции, – пояснил он.

В Минздраве обращение специалистов прокомментировали спустя сутки после публикации ролика и назвали его «грубым нарушением врачебной этики и деонтологии». Сегодня утром на сайте ведомства появилось сообщение о том, что методы работы руководства Центра «являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных». До 10 октября проверку в учреждении проведёт спецкомиссия.

30 сентября о ситуации высказался директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди, который заявил, что требования персонала уволить нового директора Института детской онкологии Светлану Варфоломееву исходят «из личностных амбиций занять эту позицию». На вопрос о том, почему зарплата врачей-онкологов, судя по документам в обращении на YouTube, составляет 7 и 13 тысяч рублей, Стилиди ответил, что в этом видна «спекуляция, передёргивание, режиссура».

Конфликт в крупнейшем в стране медицинском центре длится с конца лета: онкологи были недовольны давлением со стороны руководства, плохими условиями работы и приказом об оптимизации, который повлёк сокращение 709,5 вакантной ставки. На их стороне были родители пациентов.