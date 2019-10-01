Посмотрев видео, полиция нашла Lamborghini, не пропускавшую скорую. Водителя называют учителем музыки

Водитель Lamborghini, не уступивший дорогу карете скорой помощи в Москве, задержан.

«В ходе мониторинга сети Интернет обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано, что гражданин на автомобиле марки «Ламборджини» не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами», – сообщает 1 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам инцидент произошёл на Волоколамском шоссе, 88, а «Ламборджини» под управлением 30-летнего мужчины сотрудники 6-го отдельного специализированного батальона ГУ МВД по Москве остановили на Садовнической улице – видимо, через несколько дней. Телеканал «Звезда» утверждает, что видео снял их сотрудник в четверг, 26 сентября. О задержании МВД отчитывается сегодня.

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На записи видно, что скорая едет с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, но водитель спорткара, имея возможность перестроиться в правый ряд, долгое время как будто намеренно не делает этого.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами), выясняются все обстоятельства, добавляет Ирина Волк.

НТВ в своём сюжете называет имя «героя». По данным телеканала, задержанный – выпускник консерватории и даёт уроки игры на барабане. Водительские права, по предварительной информации, он получил меньше месяца назад.

В августе вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие суровое наказание за непропуск скорой. Штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если здоровью пациента в результате инцидента наносится вред, виновнику грозит уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет — до четырех лет.

Законопроект был принят после ряда подобных случаев, один из которых произошёл летом 2015 года на том же Волоколамском шоссе. Мужчина на BMW X5 не захотел пропустить скорую, ехавшую с сиреной и проблесковыми маяками. Медики обогнали автомобиль на разделительной полосе, тогда водитель X5 снова выехал вперед скорой и резко затормозил перед ней. Благодаря наличию записи видеорегистратора и широкому общественному резонансу хама удалось найти. У него обнаружилось порядка 30 неуплаченных штрафов, его арестовали на двое суток.