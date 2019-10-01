На КАД продолжают ровнять покрытие: на две недели сузят участок между Мурманским и Шафировским

На востоке кольцевой автодороги Петербурга дорожники добавят пробок. До середины октября там будут с ограничением движения устранять колейность покрытия проезжей части на внешнем кольце.

Как сообщает 1 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 1 по 17 октября на участке с 91-го по 103-й километр внешнего кольца КАД, от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта, будут перекрыты третья и четвёртая полосы движения. На первой и второй полосах на это время будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город». Ремонт будет вестись круглосуточно, в три смены. Сроки производства работ могут скорректировать с учетом погоды.