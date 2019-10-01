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Происшествия
01.10.2019 15:17
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Напавший на следователя объяснил нож в спине Капустина заботой о маме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после смерти следователя Владислава Капустина. Зарезавший его петебуржец состоит на учете у психиатра. Как сообщает Следственный комитет, Капустин умер, не приходя в сознание.

погибший сотрудник СК Владислав Капустин/СК РФ
погибший сотрудник СК Владислав Капустин/СК РФ

1 октября в здании СК в Техническом переулке в Москве он вел прием граждан и спустился на проходную к очередной собеседнице. Предполагаемый убийца ударил со спины, попал в сердце.

«Следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера. Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона», – заверили в ведомстве.

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В СК добавляют, что при задержании подозреваемый «проявил неадекватность поведения», его состояние определит экспертиза.

Как сообщает телеграм-канал 112, задержанный Сергей Григорьев пришел в бюро пропусков и просил пустить его внутрь, чтобы подать заявление. Он якобы хотел написать жалобу на кого-то из сотрудников, но его отправили в приемную по другому адресу. Это разозлило мужчину, он якобы обругал сотрудника из бюро и вышел на улицу. А уже через несколько минут, по версии следствия, напал на шедшего мимо следователя со спины. Уточняется, что нож был самодельным, рукоятка обмотана скотчем.

На видео, которое было снято сразу после нападения, Григорьев объясняет свои мотивы тем, что неоднократно жаловался в СК и полицию, но его заявления «разрывали», хотя на его сторону встал мировой судья. Из путанных объяснений можно сделать вывод, что подозреваемый и его мать остались без жилья. Причины своего поступка петербуржец подробно изложил на бумаге, которую вложил под обложку паспорта.

 


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