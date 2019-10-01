Лучшим вратарем КХЛ в сентябре стал 21-летний голкипер СКА

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков сентября. Это вратарь СКА Алексей Мельничук, защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд, нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров. В отдельной номинации «лучший новичок» победил защитник Даниил Журавлев из «Ак Барса».

21-летний голкипер СКА Алексей Мельничук одержал победы в шести из восьми матчей. Три игры он закончил без пропущенных шайб. В целом Алексей отразил 96,08% бросков и пропустил 0,82 шайбы.

Защитник Микаэль Викстранд («Ак Барс») помог своей команде одержать 9 побед в 11 матчах и набрал в них 10 (3+7) очков. Викстранд не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности (разница забитых и пропущенных шайб в момент нахождения хоккеиста на льду) при общем показателе +7. Также на его счету 17 бросков по воротам, 1 силовой приём и 5 блокированных бросков.

Дамир Жафяров выиграл вместе с «Торпедо» 8 матчей из 13 и набрал в них 13 (6+7) очков. На счету Жафярова 45 бросков по воротам, 3 силовых приёма, 3 блокированных броска, пять раз на нем нарушали правила, кроме того в 13 матчах он не заработал ни одного удаления.

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19-летний защитник Даниил Журавлев («Ак Барс»), несмотря на возраст, завершил лишь один из десяти матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе +5, что стало лучшим результатом среди новичков. В среднем он проводил на льду 14 минут 40 секунд. Также на его счету 5 бросков по воротам и 7 блокированных бросков.

После 13 матчей с 19 очками СКА идет на втором месте в Западной конференции. Лидирует подмосковный «Витязь» с 20 очками после 11 матчей. Действующий чемпион ЦСКА идет на третьей строчке с 19 очками после 11 матчей. В Восточной конференции первое место занимает казанский«Ак Барс» (11 матчей, 18 очков), второе — омский «Авангард» (11 матчей, 16 очков), третье — екатеринбургский «Автомобилист» (12 матчей, 17 очков).